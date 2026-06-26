Mireasa, sezon 13. Trei concurenți au intrat în cursa de eliminare! Ce nominalizări s-au făcut și care a fost motivul

S-au făcut nominalizări în casa Mireasa și, la finalul exprimării votului, trei concurenți au intrat în cursa de eliminare, în ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

În ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, concurenții și mamele au avut ocazia să voteze pe cine vor să elimine din competiție și astfel, după aflarea clasamentului și a moștenirii lăsate de fostul concurent eliminat, Simona Gherghe a anunțat care sunt cei trei concurenți care au intrat în cursa e eliminare, în ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Trei concurenți au intrat în cursa de eliminare! Ce nominalizări s-au făcut și care a fost motivul, în ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Primul concurent care a intrat în cursa de eliminare a fost Darius.

Ciprian l-a lăsat moștenire pe Dorian, deci și el a intrat în cursa de eliminare: „a spus că nu a simțit nimic deranjant, când a fost pe punct de plecare. Consider că locul lui nu mai este aici, plus că nu mai este interesat de nimeni”.

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Darius l-a nominalizat pe cel de-al treilea băiat și acesta a fost Daniel.

Așadar, la cursa de eliminare din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au intrat Darius, Dorian și Daniel. Publicul are la dispoziție o săptămână pentru a vota pe cine vrea să elimine din casă.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.