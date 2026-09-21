Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 14. Fostul iubit al Paulei a intervenit pentru a-și spune partea de adevăr despre relația lor

Mireasa, sezon 14. Fostul iubit al Paulei a intervenit pentru a-și spune partea de adevăr despre relația lor

Fostul iubit al Paulei a dorit să-și spună partea de adevăr la Mireasa. Tânărul a oferit filmulețe și fotografii cu el și concurenta sezonului 14 al show-ului matrimonial. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 14:47 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 15:24
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Fostul iubit al Paulei a precizat că relația lor a început pe 6 august și că au vorbit până pe 16 august inclusiv, cu o zi înainte ca tânăra să intre în emisiunea Mireasa. Paula spusese că relația a durat 3 zile, iar Alfi a susținut că au fost mai multe zile extrem de intense.

„În niciun caz nu a fost vorba de o relație de 3 zile. Până acum, teoretic eram un cuplu. Adică noi niciodată nu am încheiat relația. Relația a început pe 6 august”, a spus fostul iubit al Paulei.

Fostul iubit al Paulei a intervenit pentru a-și spune partea de adevăr: „Noi niciodată nu am încheiat relația”. Cum a reacționat Alberto după ce a văzut o mulțime de fotografii de cuplu

„Cel mai mult pe lumea asta urăsc minciuna. Eu aveam atâtea poze cu fosta mea cred că în 3 luni. El a zis că Paula i-a spus că-l iubește. Ea spune acum că mă vrea pe mine, dar nu pot să mă bucur de necazul altuia”, a spus Alberto.

„Nu eram sigură de el și semnasem contractul și voiam să vin aici”; a spus Paula.

De asemenea, Alberto a primit un mesaj de precauție din partea mamei lui: „Nu am nimic cu această fată, dar vreau să-i amintesc că i-a spus pe balansoar Annei că vrea să piardă timpul cu un băiat în casă și să-și vadă de treabă afară și că i-a spus Claudiei că ea nu ar putea să stea cu un bărbat ca Alberto. Atât vă rog: să nu fie mințit!”, a transmis mama lui Alberto.

Ulterior, Alberto a mers să discute cu Paula, iar conversația s-a încheiat cu o ploaie de săruturi.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 21 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Colaj cu concurenții Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 14. Anne-Mary a răbufnit după ce Veronica a stat lângă Radu. Simona Gherghe a anunțat o sancțiune

Mireasa, sezon 14. Anne-Mary a răbufnit după ce Veronica a stat lângă Radu. Simona Gherghe a anunțat o sancțiune...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
Comentarii


Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cosmin Munteanu, câștigătorul sezonului 6 Mireasa, s-a căsătorit cu mama copilului său. Imagini de la nunta ca-n povești
Cosmin Munteanu, câștigătorul sezonului 6 Mireasa, s-a căsătorit cu mama copilului său. Imagini de la nunta...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine au fost, de fapt, nași la nunta Laurei cu Mihai de la Mireasa. Delia și Liviu ar fi trebuit să le fie părinți spirituali
Cine au fost, de fapt, nași la nunta Laurei cu Mihai de la Mireasa. Delia și Liviu ar fi trebuit să le fie...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x