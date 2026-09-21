Mireasa, sezon 14. Fostul iubit al Paulei a intervenit pentru a-și spune partea de adevăr despre relația lor

Fostul iubit al Paulei a dorit să-și spună partea de adevăr la Mireasa. Tânărul a oferit filmulețe și fotografii cu el și concurenta sezonului 14 al show-ului matrimonial.

Fostul iubit al Paulei a precizat că relația lor a început pe 6 august și că au vorbit până pe 16 august inclusiv, cu o zi înainte ca tânăra să intre în emisiunea Mireasa. Paula spusese că relația a durat 3 zile, iar Alfi a susținut că au fost mai multe zile extrem de intense.

„În niciun caz nu a fost vorba de o relație de 3 zile. Până acum, teoretic eram un cuplu. Adică noi niciodată nu am încheiat relația. Relația a început pe 6 august”, a spus fostul iubit al Paulei.

Fostul iubit al Paulei a intervenit pentru a-și spune partea de adevăr: „Noi niciodată nu am încheiat relația”. Cum a reacționat Alberto după ce a văzut o mulțime de fotografii de cuplu

„Cel mai mult pe lumea asta urăsc minciuna. Eu aveam atâtea poze cu fosta mea cred că în 3 luni. El a zis că Paula i-a spus că-l iubește. Ea spune acum că mă vrea pe mine, dar nu pot să mă bucur de necazul altuia”, a spus Alberto.

„Nu eram sigură de el și semnasem contractul și voiam să vin aici”; a spus Paula.

De asemenea, Alberto a primit un mesaj de precauție din partea mamei lui: „Nu am nimic cu această fată, dar vreau să-i amintesc că i-a spus pe balansoar Annei că vrea să piardă timpul cu un băiat în casă și să-și vadă de treabă afară și că i-a spus Claudiei că ea nu ar putea să stea cu un bărbat ca Alberto. Atât vă rog: să nu fie mințit!”, a transmis mama lui Alberto.

Ulterior, Alberto a mers să discute cu Paula, iar conversația s-a încheiat cu o ploaie de săruturi.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 21 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

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