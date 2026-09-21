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Mireasa, sezon 14. Anne-Mary a răbufnit după ce Veronica a stat lângă Radu. Simona Gherghe a anunțat o sancțiune

La petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa Anne-Mary s-a enervat când a văzut-o pe Veronica lângă Radu. Pentru limbajul fetei, Simona Gherghe a anunțat o sancțiune. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 14:27 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 14:37
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Veronica i-a căutat atenția lui Radu la petrecere, iar Anne-Mary a răbufnit în fața lui Radu:

„Mi s-a arătat pe plasmă că stați voi doi aici! Nu încerca să mă provoci pentru că reacționez foarte urât. E rușinos să mi se arate pe plasmă că Radu stă cu Veronica. mă duc și îi bag una și plec acasă. Vrei să o bat de față cu tine? Să-i bag una, să iau o amendă și să plec acasă? Nu stai cu ea! Punct! Dacă nu vrei să-i sparg fața? Dacă o singură dată te mai văd cu ea, rămâi cu ea!”, a spus Anne-Mary.

„Îi sparg fața și plec acasă!”. Anne-Mary a răbufnit după ce Veronica a stat lângă Radu la petrecere

Ulterior, Anne-Mary a vrut să o cheme pe Veronica de pe ringul de dans, pentru a-i spune ce o deranjează.

Simona Gherghe a anunțat o sancțiune în emisia live de Mireasa de pe 21 septembrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

„Nu are ce să vorbească cu Radu! Că-i sparg fața și plec acasă! Jur!”, a țipat Anne-Mary.

Anne i-a cerut Veronicăi să nu mai stea pe lângă Radu. După închiderea ușilor Veronica plângea, iar Anne-Mary era prin preajmă: „Ce ai de plângi? Că mi-ai mâncat sufletul”, a spus Anne, iar Veronica a îmbrățișat-o și i-a cerut iertare.

Veronica a precizat că se simțea foarte nefericită și a consumat alcool pentru a uita de sipărare.

„Fiți foarte atenți la imaginea voastră, vă spun în calitate de mamă. Fiți adulți responsabili! Anne-Mary, sancțiunea o să o primești!”, i-a spus Simona Gherghe lui Anne, precizând că va anunța despre ce este vorba după pauza publicitară.

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