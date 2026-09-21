Suedia – România se vede vineri la Antena 1. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit LIVE VIDEO TEXT.

Suedia – România se vede vineri la Antena 1. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit LIVE VIDEO-TEXT | Profimediaimages.ro

Naționala României revine pe teren vineri, 25 septembrie 2026. Tricolorii întâlnesc Suedia în primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor, iar partida va putea fi urmărită în direct la Antena 1.

Meciul se dispută pe Strawberry Arena din Solna și începe la ora 21:45, ora României, conform ⁠www.frf.ro. Pentru cei care nu vor putea urmări partida la televizor, România – Suedia va putea fi urmărit și LIVE VIDEO TEXT pe A1.ro, cu cele mai importante momente ale confruntării, golurile, ocaziile și informațiile de ultimă oră.

Suedia – România, vineri, 25 septembrie, în direct la Antena 1

Seara de fotbal începe la ora 21:00, când Antena 1 va difuza studioul dedicat partidei României. Meciul începe oficial la 21:45, iar după fluierul final, telespectatorii vor putea urmări reacțiile și analiza confruntării. În grila actuală a postului, fotbalul este programat de la ora 21:40, înaintea startului oficial al partidei. Programul complet poate fi consultat pe www.a1.ro. Partida din Suedia marchează debutul României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii evoluează în Liga B, grupa B4, alături de Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina, potrivit ⁠www.frf.ro.

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Când s-au întâlnit ultima dată România și Suedia

România și Suedia se cunosc foarte bine, iar meciurile dintre cele două naționale au oferit de-a lungul timpului momente memorabile.

Ultima întâlnire dintre cele două reprezentative a avut loc pe 15 noiembrie 2019, în preliminariile EURO 2020. Partida s-a disputat pe Arena Națională din București, iar Suedia s-a impus cu 2-0. În turul aceleiași campanii de calificare, disputat pe 23 martie 2019, Suedia a câștigat cu 2-1. Robin Quaison și Viktor Claesson au înscris pentru nordici, iar Claudiu Keșerü a marcat golul României. Rezultatele meciurilor directe sunt consemnate și de ⁠www.uefa.com. În total, conform statisticilor UEFA pentru duelurile luate în calcul în documentația actualei partide, România și Suedia s-au întâlnit de 12 ori. România are trei victorii, Suedia șase, iar alte trei partide s-au încheiat la egalitate.

Suedia – România, un duel care amintește de Mondialul din 1994

Pentru suporterii români, însă, cel mai cunoscut duel cu Suedia rămâne sfertul de finală al Campionatului Mondial din 1994. Pe 10 iulie 1994, România și Suedia au terminat 2-2 după prelungiri, iar calificarea în semifinalele Cupei Mondiale din Statele Unite s-a decis la loviturile de departajare. Suedia a avut câștig de cauză, într-unul dintre cele mai dramatice meciuri din istoria Generației de Aur. UEFA include partida de la Mondialul din 1994 în istoricul întâlnirilor directe dintre cele două naționale. Acum, la mai bine de trei decenii de la acel meci și la aproape șapte ani de la ultima confruntare directă, România și Suedia se întâlnesc din nou.

Programul României în Liga Națiunilor

După partida cu Suedia, programul tricolorilor continuă într-un ritm alert. România va întâlni Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie, iar pe 2 octombrie va juca în deplasare cu Polonia. Returul cu Suedia este programat pe 5 octombrie, după care România va mai întâlni Polonia, pe 14 noiembrie, și Bosnia-Herțegovina, pe 17 noiembrie. Programul integral a fost publicat de ⁠www.frf.ro. România – Suedia se joacă vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Meciul va fi transmis în direct la Antena 1 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe A1.ro.

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