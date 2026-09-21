Antena Căutare
Home News Sport Suedia – România se vede vineri la Antena 1. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit LIVE VIDEO-TEXT

Suedia – România se vede vineri la Antena 1. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit LIVE VIDEO-TEXT

Suedia – România se vede vineri la Antena 1. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit LIVE VIDEO TEXT.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 14:18 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 14:58
Suedia – România se vede vineri la Antena 1. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit LIVE VIDEO-TEXT | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Naționala României revine pe teren vineri, 25 septembrie 2026. Tricolorii întâlnesc Suedia în primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor, iar partida va putea fi urmărită în direct la Antena 1.

Meciul se dispută pe Strawberry Arena din Solna și începe la ora 21:45, ora României, conform ⁠www.frf.ro. Pentru cei care nu vor putea urmări partida la televizor, România – Suedia va putea fi urmărit și LIVE VIDEO TEXT pe A1.ro, cu cele mai importante momente ale confruntării, golurile, ocaziile și informațiile de ultimă oră.

Suedia – România, vineri, 25 septembrie, în direct la Antena 1

Seara de fotbal începe la ora 21:00, când Antena 1 va difuza studioul dedicat partidei României. Meciul începe oficial la 21:45, iar după fluierul final, telespectatorii vor putea urmări reacțiile și analiza confruntării. În grila actuală a postului, fotbalul este programat de la ora 21:40, înaintea startului oficial al partidei. Programul complet poate fi consultat pe www.a1.ro. Partida din Suedia marchează debutul României în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii evoluează în Liga B, grupa B4, alături de Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina, potrivit ⁠www.frf.ro.

Articolul continuă după reclamă

Când s-au întâlnit ultima dată România și Suedia

România și Suedia se cunosc foarte bine, iar meciurile dintre cele două naționale au oferit de-a lungul timpului momente memorabile.
Ultima întâlnire dintre cele două reprezentative a avut loc pe 15 noiembrie 2019, în preliminariile EURO 2020. Partida s-a disputat pe Arena Națională din București, iar Suedia s-a impus cu 2-0. În turul aceleiași campanii de calificare, disputat pe 23 martie 2019, Suedia a câștigat cu 2-1. Robin Quaison și Viktor Claesson au înscris pentru nordici, iar Claudiu Keșerü a marcat golul României. Rezultatele meciurilor directe sunt consemnate și de ⁠www.uefa.com. În total, conform statisticilor UEFA pentru duelurile luate în calcul în documentația actualei partide, România și Suedia s-au întâlnit de 12 ori. România are trei victorii, Suedia șase, iar alte trei partide s-au încheiat la egalitate.

Suedia – România, un duel care amintește de Mondialul din 1994

Pentru suporterii români, însă, cel mai cunoscut duel cu Suedia rămâne sfertul de finală al Campionatului Mondial din 1994. Pe 10 iulie 1994, România și Suedia au terminat 2-2 după prelungiri, iar calificarea în semifinalele Cupei Mondiale din Statele Unite s-a decis la loviturile de departajare. Suedia a avut câștig de cauză, într-unul dintre cele mai dramatice meciuri din istoria Generației de Aur. UEFA include partida de la Mondialul din 1994 în istoricul întâlnirilor directe dintre cele două naționale. Acum, la mai bine de trei decenii de la acel meci și la aproape șapte ani de la ultima confruntare directă, România și Suedia se întâlnesc din nou.

Programul României în Liga Națiunilor

După partida cu Suedia, programul tricolorilor continuă într-un ritm alert. România va întâlni Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie, iar pe 2 octombrie va juca în deplasare cu Polonia. Returul cu Suedia este programat pe 5 octombrie, după care România va mai întâlni Polonia, pe 14 noiembrie, și Bosnia-Herțegovina, pe 17 noiembrie. Programul integral a fost publicat de ⁠www.frf.ro. România – Suedia se joacă vineri, 25 septembrie 2026, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna. Meciul va fi transmis în direct la Antena 1 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe A1.ro.

Citește și: Goluri fantastice, un meci cel puţin controversat, noi eliminări, dar și recordul de autogoluri egalat deja

EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: &#8222;Băutură, zic&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Antena 3 Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
SpyNews Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă Mama lui Valerie Lungu a izbucnit din nou! Victoria Lungu a tras un semnal de alarmă
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali, din nou împreună după 9 ani. De la „Nu am nevoie de mila lui” la revenirea la FCSB
Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali, din nou împreună după 9 ani. De la „Nu am nevoie de mila lui” la...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x