Mireasa, sezon 14. Simona Gherghe a anunțat sancțiuni pentru două încălcări de regulament

În emisia live de Mireasa de pe 21 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat sancțiuni pentru două încălcări de regulament.

Prima încălcare de regulament a aparținut lui Anne-Mary, care a avut un limbaj nepotrivit la petrecere. „Mi s-a arătat pe plasmă că stați voi doi aici! Nu încerca să mă provoci pentru că reacționez foarte urât. E rușinos să mi se arate pe plasmă că Radu stă cu Veronica. mă duc și îi bag una și plec acasă. Vrei să o bat de față cu tine? Să-i bag una, să iau o amendă și să plec acasă? Nu stai cu ea! Punct! Dacă nu vrei să-i sparg fața? Dacă o singură dată te mai văd cu ea, rămâi cu ea!”, a spus Anne-Mary.

Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe pentru cele 2 încălcări grave de regulament care s-au întâmplat la petrecerea din casa Mireasa

A doua încălcare de regulament i-a aparținut lui Emanuel, care a sărit gardul și a dat cu ușa de perete. Mama lui a intervenit telefonic să-i dea o mustrare: „Văd că faci numai năzbâtii. Am sunat să clarific o situație: nu pot să cred că îți place Maria. Nu vei putea fi cu Maria, nu vă potriviți din niciun punct de vedere. Nu există că nu te interesează”, a spus doamna Doinița, în timp ce fiul acestia i-a spus să stea liniștită, că știe el ce are de făcut.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 21 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

La finalul emisiei live de pe 21 septembrie 226, Simona Gherghe a anunțat ce sacțiuni se dau.

„Sancțunea în urma celor făcute de Anne: vocabular și amenințări și Emanuel: rupt ușa și dat cu ea de perete, sancțiunea este colectivă. Săptămâna asta nu intră nimic în casa Mireasa”, a anunțat Simona Gherghe.

Așadar, o săptămână, concurenții nu primesc colete.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.