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China a îndreptat 27 de oglinzi uriașe spre un munte înghețat. Ce vor să facă chinezii în timp record

China a îndreptat 27 de oglinzi uriașe spre un munte înghețat, pentru a grăbi un proces ce poate deveni periculos.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 16:02 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 16:42
China se apropie de finalizarea unui proiect ambițios | Shutterstock
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China construiește acum ce va deveni cel mai înalt baraj din lume, Shuangjiangkou, în provincia Sichuan, cu o înălțime de 315 metri.

Recent, a fost pusă în funcțiune cea de-a treia unitate a hidrocentralei, ceea ce crește capacitatea de producție la 1.5 GW, scrie VN Express.

Pentru a finaliza mai repede construcția record, chinezii au apelat la o metodă inedită.

27 de heliostate contribuie la menținerea la temperaturi suficient de ridicate a nucleului de argilă al barajului în timpul lucrărilor de construcție din sezonul rece.

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Shuangjiangkou va deveni cel mai înalt baraj din lume

În ultimii ani, China a construit mai multe baraje impresionante, scrie Reuters. Printre acestea se numără și Barajul celor Trei Defileuri, pe fluviul Yangtze. Deși e considerat cel mai mare baraj din lume, acesta are o înălțime de „doar” 185 de metri.

Atunci când va fi finalizat, Shuangjiangkou va deveni cel mai înalt baraj din lume. Guinness World Records consideră în continuare barajul arcuit Jinping-I, cu o înălțime de 305 metri, tot în Sichuan, drept cel mai înalt baraj finalizat din lume.

Shuangjiangkou îl va depăși cu 10 metri după finalizare. Însă nu va deține recordul mult timp. Barajul Rogun din Tadjikistan e proiectat să ajungă la 335 de metri, iar finalizarea sa e estimată pentru următorul deceniu.

Recent, China Energy Investment Corp a anunțat că a 3-a dintre cele 4 turbine Francis, fiecare cu o capacitate de 500 MW, a intrat în funcțiune la Shuangjiangkou.

Hidrocentrala e amplasată în amonte pe râul Dadu, în Prefectura Autonomă Tibetă și Qiang Aba.

Cifra de 315 de metri reprezintă înălțimea proiectată. Până la sfârșitul lunii iunie, terasamentul fusese ridicat până la 260 de metri, suficient pentru a reține apa necesară producerii de energie, a declarat Liu Haiyang, din cadrul companiei China Energy, care gestionează proiectul Shuangjiangkou. Acesta a precizat că lucrările de umplere urmează să fie finalizate în 2027.

Hidrocentrala are o capacitate totală instalată de 2 GW și un rezervor proiectat să stocheze 2.9 miliarde de metri cubi de apă. Se estimează că hidrocentrala va atinge capacitatea maximă până la sfârșitul anului 2026.

Diferența de nivel hidraulic ajunge la aproximativ 80 de metri, potrivit datelor operatorului, ceea ce obligă turbinele să funcționeze eficient în condiții foarte diferite.

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Din luna iunie, hidrocentrala a produs 500 de milioane de kilowați/oră. Ceea ce contribuie la acoperirea cererii ridicate de energie din timpul verii în zona economică Chengdu-Chongqing.

După punerea în funcțiune a tuturor celor 4 unități, producția anuală e estimată la aproximativ 7.7 miliarde de kilowați/oră.

Presa de stat chineză a atribuit proiectului și o contribuție suplimentară de 6.6 miliarde de kilowați/oră pe an la hidrocentralele în cascadă situate în aval.

Lin Boqiang, directorul Centrului pentru Cercetarea Economiei Energiei din China de la Universitatea Xiamen, a declarat pentru Global Times că importanța proiectului depășește producția de energie curată. Deoarece rezervorul permite stocarea apei atunci când debitele sunt mari și eliberarea acesteia atunci când cererea crește sau în perioadele secetoase.

Această flexibilitate devine și mai valoroasă pe măsură ce capacitatea de producție a energiei eoliene și solare se extind. Hidroenergia poate absorbi fluctuațiile surselor intermitente și poate contribui la menținerea stabilității rețelei electrice, potrivit lui Lin.

China a îndreptat 27 de oglinzi uriașe spre un munte înghețat

Proiectul ambițios a prezentat mai multe obstacole, însă. Construcția se află într-o vale îngustă de munte, la o altitudine de aproximativ 2.200 de metri. Acolo, temperaturile din timpul iernii scad până la aproximativ -20 de grade Celsius.

Materialele înghețate nu pot fi compactate la densitatea necesară. Ceea ce lasă mai puțin de 6 luni pe an pentru anumite lucrări.

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Pentru a rezolva problema și pentru a grăbi finalizarea proiectului, inginerii au instalat 27 de oglinzi uriașe (heliostate). Acestea urmăresc poziția Soarelui și direcționează lumina către nucleul de argilă din baraj.

Astfel, temperatura acestuia crește cu aproximativ 3 grade Celsius și oferă aproximativ 3 ore suplimentare de lucru în zilele favorabile. În total, peste 46 de milioane de metri cubi de material urmează să fie folosiți pentru terasament.

China a adăugat 6.03 GW de capacitate hidroenergetică în prima jumătate a anului, a anunțat Administrația Națională a Energiei pe 30 iulie, scrie Global Times. Din această capacitate, 3.03 GW provin din hidrocentrale convenționale, iar 3 GW din centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj.

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