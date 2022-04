Mireasa, sezon 3. Andreea și Marian Buda au împlinit 1 an de relație. De ce surpriză a avut parte tânăra, din partea soțului ei

Marian Buda a realizat un vlog prin care și-a anunțat fanii că el și soția lui au împlinit 1 an de când au început să formeze un cuplu, în casa Mireasa a sezonului 3. Marian le-a povestit fanilor că i-a pregătit o surpriză soției sale, însă nu a putut ține secretul și i-a dezvăluit planul.

Surpriza de ziua aniversară a fost o excursie la Borșa, în Maramureș. Cei doi tineri îndrăgostiți au petrecut clipe de neuitat și chiar la ora în care au decis acum un an să formeze un cuplu, au călătorit cu Mocănița.

Andreea și Marian de la Mireasa, sezon 3, au împlinit 1 an de relație. Cum au petrecut

„Se împlinește 1 an de când sunt împreună cu Andreea. 1 an. A trecut foarte-foarte repede. Cu această ocazie i-am făcut o surpriză Andreei. Bineînțeles că n-am putut să țin secret, așa că astăzi m-am organizat și plecăm spre Borșa. O să facem mai multe chestii. O să mergem undeva unde o să fie și piscină și o să mergem cu Mocănița”.

Înainte de a merge să o ia pe soția sa de acasă, Marian a fost în vizită la mătușa Malvina, femeia care l-a însoțit în competiția Mireasa. Doamna Malvina le-a urat celor doi soți să fie fericiți, cu ocazia aniversării primului an de relație.

„Știam că aveți un an împruenă. Cum puteam să uit? Distrați-vă și iubiți-vă, că ar fi păcat să fie altfel”, a spus mătușa Malvina.

Andreea sa arătat entuziasmată de excursia pe care a pregătit-o soțul ei, cu ocazia aniversării primului an de relație.

„Nu mai e o surpriză pentru că nu poți să ții un secret. Doar de ziua mea ai putut să te abții, nu știu cum. Un an de zile de relație a trecut repede. Plecăm la Borșa. Am fost o singură dată la Borșa în 2018 cu Facultatea și nu am fost cu Mocănița pentru că nu am avut timp

Cum a început relația dintre Andreea și Marian

Pe data de 2 aprilie, prima noapte în care concurenții de la Mireasa sezon 3 au petrecut-o împreună a adus oficializarea legăturii lor. Atunci cei doi s-au sărutat și relația lor a început.

Spre deosebire de celelalte cupluri, Andreea și Marian au avut un parcurs marcat doar de puține neînțelegeri, lucru care a câștigat simpatia publicului Mireasa.

Nu a durat mult și băiatul și-a luat inima în dinți. I-a pregătit iubitei sale o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a luat-o prin surprindere pe Andreea.

Andreea și Marian s-au căsătorit în Finala sezonului 3 Mireasa.