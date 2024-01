Mireasa, sezon 3. Maria Roman, imagine adorabilă cu fiul său. Cât a crescut băiețelul: „Cea mai mare bucurie a vieții mele”

Maria Roman, fosta câștigătoare a sezonului 3 Mireasa, a publicat imagini adorabile cu fiul său. Cei care i-au urmărit evoluția din afara casei Mireasa s-au bucurat să vadă cât a crescut fiul ei.

Maria Roman a publicat imagini superbe cu băiețelul său, alături de un mesaj emoționant, care a fost foarte apreciat de cei care o urmăresc pe rețelele sociale.

„Cea mai mare bucurie a vieții mele este să te privesc crescând și să-ți ofer dragostea mea necondiționată.

Te iubesc!

Te ador!

Ești minunat!

Ești adorabil!

Ești perfect!”, a scris Maria pe Instagram.

Cei care o urmăresc pe Maria pe Instagram au fost încântați să-l vadă pe micuț.

„Draga mea,ce frumos ai exprimat în câteva cuvinte sentimentele și trăirile unei mame.Esti o femeie minunată”, „Cinci luni de bucurii, cinci luni de fericire ! La muuuulte și binecuvântate luni, îngeraș drag!”, „Doamne și cât e de frumos! Seamănă cu mămica lui!”, sut câteva dintre comentariile primite de Maria.

Fosta concurentă din sezonul 3 Mireasa a dezvăluit că se descurcă de minune în rolul de mamă. Este foarte atașată de băiețelul său, motiv pentru care preferă să aibă singură grijă de el. La treburile casnice este ajutată de mama ei.

„Îți intri clar în acest rol fără să ai prea mult timp de gândire, trebuie. M-am acomodat foarte rapid cu micuțul, încă din spital, a dormit cu mine în salon. Am ajutoare, e mama la noi, însă sunt puțin cam obsedată cu bebelușul, mă ajută la curățenie, dar bebele nu prea i-l dau, e încă mic”, a declarat Maria Roman, potrivit spynews.ro.

În 2021 Maria a participat la emisiunea Mireasa. În casa sezonului 3 Mireasa, Maria Roman l-a întâlnit pe Liviu Olteanu. Povestea lor de dragoste a avut urcușuri și coborâșuri. Cei doi au trecut prin momente dificile în relația lor, însă acest lucru nu a reprezentat un obstacol. Astfel, aceștia au ajuns să se căsătorească în Marea Finală a show-ului matrimonial.

În cele din urmă, Maria și Liviu au divorțat.

„Nu ne-am înțeles, asta a fost tot! Poate ea are alt motiv, eu am motivele mele și sunt bine întemeiate. Nu ne-am înțeles, nu putem conviețui. Am ales fiecare calea lui și e foarte ok așa.”, a mărturisit Liviu Olteanu la Antena Stars.

„Nu ne-am înțeles pentru că aveam principii de viața diferite. Eu nu puteam să accept unele lucruri. Pentru mine era prea mult. Eu trăgeam spre familie, el spre libertate.”, a spus Maria Roman despre adevăratul motiv al divorțului de fostul soț.

Maria și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, alături de care și-a întemeiat o familie.