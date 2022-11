Mireasa, sezon 5. Leo și Anda au împlinit 7 luni de relație. Cum s-au pozat foștii concurenți ai show-ului matrimonial

Anda și Leo au publicat imagini pe rețelele sociale, în ziua în care au împlinit 7 luni de relație. Cei doi îndrăgostiți s-au fotografiat într-o mașină de teren.

„Primele 7 luni dintr-o călătoria vieții”, a scris Anda în dreptul unei fotografii cu ea și logodnicul său, în timp ce Leo a spus: „7 luni de dragoste pură”.

Leo și Anda de la Mireasa au împlinit 7 luni de relație

Susținătorii lor au fost încântați să vadă imaginile publicate cu ocazia anivesării lor și nu au ezitat să le ureze muți ani fericiți împreună.

„Să aveți parte de mulți ani fericiți împreună!”, „Acești nebuni frumooooși!”, „Mulți ani înainte cu fericire și iubire”, „Voi sunteți superbi și ați dovedit, respect, sinceritate, bun simț, bună creștere”, sunt câteva dintre comentariile primite de Anda în dreptul fotografiei publicate pe Instagram.

Leo și Anda sunt foarte discreți în ceea ce privește relația lor de când au părăsit competiția sezonului 5 Mireasa. Cei doi nu au ajuns până în Marea Finală a show-ului matrimonial pentru a se căsători, însă povestea lor de dragoste a continuat acasă.

Telespectatorii au urmărit cu drag parcursul lor în emisiune, mai ales atunci când relația lor a început să prindă contur. După plecarea Norei din casa Mireasa, Leo și-a găsit alinarea și fericirea în brațele Andei.

Recent, Anda a împlinit 26 de ani, iar Leo i-a fost alături.

Ce au spus Leo și Anda despre relația lor, la scurt timp de la Marea Finală a sezonului 5 Mireasa

La scurt timp de la Finala sezonului 5 Mireasa, Leo și Anda au intrat într-un live pe rețelele de socializare și au vorbit foarte deschis despre cuplul lor. Aceștia au dezvăluit că sunt foarte bine împreună și că se înțeleg de minune.

„Suntem foarte bine. Nu ne-am despărțit. Am văzut și noi aberațiile, dar am ales tăcerea”, au spus foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa.

„Noi am zis că nu apărem până pe 18 iulie online. Ne-au chemat la finală, am ales să nu ne ducem. Noi ne înțelegem foarte bine, nu se întâmplă nimic. Noi momentan locuim la mine, ne-am mutat împreună imediat cum am ieșit”, au mai dezvăluit Anda și Leo.

Speculațiile despre o posibilă despărțire au apărut încă de când aceștia au părăsit competiția, însă au luat decizia de a ignora tot ce se spune și de a-și trăi frumoasa poveste de dragoste cât mai departe de ochii curioșilor, dar și de luminile reflectoarelor.