Mireasa sezon 6, 20 octombrie 2022. Mama lui Valentin a anunțat că vrea să intre în competiție. Doamna Paula, reacție neașteptată

Valentin a fost de acord ca mama lui să vină în competiție, după ce a citit scrisoarea prin care doamna își exprima această intenție: „Te iubesc foarte mult și vrei să fii alături de mine și eu sunt de acord și te aștept să vii alături de mine să trăim împreună această experiență. Răspunsul meu este da”, a spus Valentin.

Valentin a mers să-i dea vestea și doamnei Paula, însoțitoarea lui:

„Mi-a spus că a trecut peste complexul ăla (n.r. un complex estetic la ureche) și că ar vrea să fie alături de mine. Eu am spus că dacă ea poate eu mi-aș dori”, i-a spus Valentin doamnei Paula.

Doamna Paula a avut o reacție care l-a surprins pe Valentin:

„Întrerupem discuția. Este numai vina mea. Tu îți aduci aminte astă vară când am fost la voi? M-ai folosit când aveați nevoie. Voi m-ați folosit și acum mă dați afară?”, a reacționat doamna Paula.

Citește și: Mireasa, sezonul 6. Gabriela a primit o scrisoare în care a fost „certată” pentru că s-a înțeles că nu vrea să doarmă cu Valentin

Mama lui Valentin va veni în competiția Mireasa

„Am avut nevoie de dumneavoastră pentru că mama mea nu avea posibilitatea. Eu nu vă scot pe dvs. Cu ce v-am folosit. Dacă eu mâine eram eliminat plecam acasă. Nu e același lucru?”, a răspuns Valentin.

Simona Gherghe a spus în live că se bucură pent faptul că mama lui valentin va veni în competiția Mireasa.

„Dacă ea și-a dorit și tu ți-ai dat acceptul înseamnă că mama ta o să vină”.

Întrebată de ce s-a simțit folosită, doamna Paula a răspuns:

„Astă vară era o problemă și acum nu mai e. Când am vorbit cu mama lui și el au spus că nu are cine să-l ajute și am zis să fac și eu un bine. Mama lui a zis că nu iese din casă acestui complex și nu mai știau cum să-mi mulțumească că am apărut eu în viața lor să-i ajut. M-am simțit umilită”, a spus doamna Paula.

Prezentatoarea Simona Gherghe a spus că doamna Paula îl poate „adopta” pe Viorel, dacă își dorește să rămână în competiție.

„Vi-l dau pe Viorel, doamnă”, a spus doamna Gica, cea care l-a adoptat inițial pe Viorel.

Citește și: Mireasa sezon 6, 18 octombrie 2022. Conflict de proporții la primele ore ale dimineții. Ce au făcut doamnele

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.