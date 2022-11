Mireasa sezon 6, 28 noiembrie 2022. Ce discuții au existat în casă, după ce Raluca l-a nominalizat pe George. Ce a zis doamna Gica

Adina și Roxana au fost de părere că Raluca nu ar fi trebuit să-l voteze pe George, din respect pentru doamna Gica, ea care i-a dăruit inelul socrei. Raluca a avut discuții cu Inga și Miruna, care l-au nominalizat tot pe George.

„Dacă ar fi fost să votez după răutate, îl votam pe Paul. Lasă-i să fie fericiți. Dacă tot l-au votat pe Alex o să dau și eu în cupluri!”, a spus Raluca.

Adina și Roxana, care l-au nominalizat pe Alex în gală, au discutat, de asemenea, despre nominalizarea Ralucăi:

„Din respect pentru doamna Gica. Dacă îți e drag cineva nu îți dorești să plece acasă”, a spus Adina.

„I se vedea dezamăgirea în ochi doamnei Gica. Putea să voteze pe oricine altcineva”, a spus Roxana”.

În emisia live de pe 28 noiembrie 2022 de Mireasa, doamna Gica a mărturisit că a fost într-adevăr dezamăgită de votul fetei căreia i-a oferit inelul socrei.

Ce a spus doamna Gica în emisia live de Mireasa, după ce Raluca l-a nominalizat pe George pentru eliminare

„Am vorbit cu Raluca. I-am explicat de ce am fost dezamăgită, dar mi-a trecut. Îmi amintesc că joi am avut o discuție cu Raluca și Inga despre situația Ingăi cu Andrei. Apoi a zis Raluca că nu a crezut niciodată în cuplul Inga-Andrei. Și de-aia m-am gândit. De ce l-a votat pe George. Eu am spus că-mi doresc să plece acasă, dar George nu s-a exprimat niciodată că vrea să plece acasă.

„Am avut două intenții în care am vrut să vorbesc cu dânsa. I-am explicat că a fost o discuție cu mine, Inga și doamna Gica, dar la final am făcut un pariu cu Inga că se împacă cu Andrei”.

Întrebată de Simona Gherghe dacă nu consideră că are o datorie morală față de doamna Gica, cea care a atras critici pentru că a partiipat la task-ul pentru inelul soacrei pentru a-i dărui ei inelul, Raluca a promis că va plăti o poliță:

„O datorie morală. Am rugat-o pe doamna Gica dacă vrea să participe la acest task. A participat cu toată inima. Pe viitor, de exemplu, o să-l votez pe Paul, sau pe alte persoane care nu mi-au făcut bine când aveam nevoie. O să plătesc cu aceeași monedă!”, a spus Raluca.

