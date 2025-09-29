Mireasa, sezon 6. Cosmin Munteanu a devenit tatăl unui băiețel. Prima imagine cu fiul fostului concurent

Cosmin Munteanu, câștigătorul sezonului 6 Mireasa, a devenit tatăl unui băiețel. Fostul concurent a postat pe rețelele sociale o imagine adorabilă cu fiul ei.

Pe 24 septembrie 2025, Cosmin Munteanu a anunțat că trăiește cele mai fericite clipe din viața lui. Fostul concurent Mireasa a publicat o imagine cu fiul său și al Mădălinei. „Mai mult decât ne-am fi putut dori vreodată!”, a scris Cosmin Munteanu, pe Instagram.

Cosmin din sezonul 6 Mireasa a devenit tatăl unui băiețel

Cosmin și aleasa lui s-au căsătorit civil pe 14 iunie 2025. Cosmin s-a afișat în repetate rânduri pe rețelele sociale alături de frumoasa roșcată, precizând că simte că ea este dragostea lui adevărată. Mădălina era însărcinată când ea și Cosmin s-au căsătorit Civil.

Acum, familia Munteanu s-a mărit. Micuțul născut în zodia Balanței le va umple inimile de bucurie tinerilor părinți.

Cosmin Munteanu a fost concurent în sezonul 6 Mireasa, sezon pe care l-a și câștigat, însă nu s-a bucurat de premiu pentru că el și Miruna n-au putut fi împreună și în afara emisiunii. Chiar dacă n-a fost să fie să rămână împreună, acum, și Miruna și Cosmin sunt căsătoriți și fericiți.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.