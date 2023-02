Mireasa, sezon 6. Gestul făcut de Miruna după ce a fost criticată pentru imaginile cu un buchet de flori publicate pe Internet

La scurt timp după ce Cosmin a publicat o fotografie în care apare în compania unei domnișoare, Miruna a venit și ea cu o postare care a fost intens distribuită pe grupurile de fani ai show-ului Mireasa. Miruna a publicat o fotografie cu un buchet de trandafiri roz. În mediul online au apărut tot felul de critici și ironii la adresa gestului tinerei. Miruna a dat o replică unui comentariu în care buchetul de flori era comparat cu cel primit de la „Luță” pe vremea când era concurentă Mireasa: „Miruna continuă să primească buchete de flori de la Luță și după terminarea competiției. Măcar dacă ar schimba și el florăria”, este comentariul pe care l-a distribuit Miruna.

Tânăra a oferit o replică ironică, apoi a recurs la un gest neașteptat. „Totul e bine când se termină cu iubire la toată lumea”. Miruna și-a șters contul de Instagram și și-a făcut unul nou, cu scopul de a nu mai avea atât de mulți urmăritori care să-i spună că „nu o suportă”.

„Se spune că echipa câștigătoare nu se schimbă niciodată, așadar Luță cel ulta discutat mi-a cumpărat flori de la aceeași florărie, normal! Era și păcat să primesc flori de la altă florărie la cât de discutat a fost timp de 4 luni acel buchet din emisiune. Totul e bine când se termină cu iubire la toată lumea”, a scris Miruna pe Instagram, iar apoi a făcut un anunț cu referire la pagina ei de Instagram.

Miruna a anunțat că își șterge contul de Instagram și își face altul, pe motiv că numărul mare de urmăritori nu o ajută cu nimic.

„Acest cont ăl voi șterge din cauză că numărul mare de urmăritori nu m ajută cu nimic dacă sunt foarte multe conturi false printre ei, persoane care îmi dau mesaje că nu mă suportă, etc. Calitate, nu cantitate! Persoanele care vor să îmi urmărească activitatea în continuare sunt așteptate cu un follow pe noul cont”, a anunțat Miruna.

Miruna și Cosmin au anunțat pe rețelele sociale că nu mai formează un cuplu:

”Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr.

Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi. De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine.

Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit... E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc... Cosmin este și va rămâne omul meu bun...”, a scris Miruna pe Instagram.

La rândul său, Cosmin a postat un mesaj pe Instagram, pentru a confirma despărțirea și a face o precizare:

”Mă simt dator să vă anunț că este adevărat ceea ce a scris Miruna, cu mențiunea că între noi a intervenit un motiv de divorț extraordinar de important, peste care eu nu pot trece! Îmi pare rău că nu vă pot răspunde la mesaje, dar veți afla mai multe în următoarele zile, pentru că eu momentan nu sunt într-o stare tocmai bună și sper să mă înțelegeți! Mulțumesc”, a scris și Cosmin.