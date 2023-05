Mireasa, sezon 7. Ce și-au spus Dima și Sabrina înainte ca băiatul să plece din competiție. Ce reacție a avut fata

Imediat cum au aflat vestea eliminării din competiție, Dima și Sabrina au pus la punct câteva detalii. Imediat cum au ieșit din live, Dima și Sabrina s-au pupat: „Vezi că pleci acum. Și eu mă mut acum. Nu știu dacă ne mai vedem”, a spus fata.

„Păi cere cheile de la mașina ta! Să vorbim să îmi dea cheile!”

„Cheile de la mașină, să vorbești cu mama, te duci la mine. Mama nu-i aici dar are un vecin cheile, te duci, îți faci treaba fără niciun fel de problemă!”, i-a spus Sabrina logodnicului.

Ce și-au spus Sabrina și Dima, după ce băiatul a aflat vestea eliminării din casa Mireasa

„M-ai omorât pe mine! Ce fac cu ea acum?”, a spus doamna Loredana, referindu-se la Sabrina.

„O să fie bine. Sunt convins că o să fie bine. Preferam primul scenariu. I-am zis ei la primul scenariu să nu ceară amuleta și să ieșim pe rând”, a spus Dima.

„Nu conștientizez încă, probabil. Nu pot să realizez”, le-a spus Sabrina celor care au înconjurat-o.

„Și pleci așa fără nicio penalizare, fără nimic?”, a întrebat Daiana.

„Păi de ce să mă penalizeze cineva?”, a răspuns Dima.

După ce băiatul și-a făcut bagajele, Sabrina l-a luat de mână: „Tu mă înțelegi!”, a spus Dima.

„Te înțeleg! Asta și-a dorit toată lumea! Să fim despărțiți!”, a spus Sabrina.

Cum a apărut Sabrina la Mireasa: Capriciile Iubirii, după ce Dima a plecat din competiție

Raluca, una dintre invitatele permanente de la Mireasa: Capriciile Iubirii i-a precizat Sabrinei că în locul său și-ar pune un smen de întrebare referitor la dorința băiatului de a se căsători sau nu cu ea. „I-am spus chiar în pauza publicitară că urmează astfel de comentarii. De dimineață ne-am trezit cu o stare proastă. Am mai avut starea asta. Nu pot să explic de ce. Nu m-am mai simțit confortbil. S-au adunat foarte multe lucruri. Am ajuns în punctul în care n-am mai putut. Eu l-am înțeles pentru că prin stările astea am trecut eu înainte de logodnă. Fiecare își exprimă sentimentele diferit și eu știu despre noi. Eu știu că el mă iubește. El m-a suportat când mi-a fost rău”.

Doamna Loredana a spus la emisiunea de la Antena Stars că în prezent este supărată pe Dima pentru ceea ce a făcut, în timp ce logodnica băiatului a precizat că ea nu este supărată și că îl înțelege.

Dima a părăsit casa Mireasa în seara de pe 23 mai 2023.

„Am obosit tare. Pe bune că la caterincă mă bag la eliminare în fiecare săptămână. Fac manevre că știi că sunt nebun! Mai fac două injecții, mai mor. Mă mai duc pe la eliminări. Eu n-am cum să mă trezesc în aceeași casă 6 luni. Mă ia capul și o să pic. Mă urc la etaj și pic în gol în jacuzzi. Vorbesc la modul cel mai serios. Pic în gol în jacuzzi. N-am voie să mă urc, aia e! Am încălcat regulamentul! La eliminare!”, au fost afirmațiile care i-au adus eliminarea lui Dima.