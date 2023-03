Mireasa, sezon 7. Giulia a fost întrebată dacă vrea să facă un test de sarcină, după ce a acuzat stări de rău. Ce a răspuns fata

După ce au fost difuzate imaginile în care Roberto i-a ținut companie Giuliei când se simțea rău, băieții au încercat să-l sfatuiasca să nu mai fie atât de „lipicios”. În timp ce fetei i se administra o perfuzie, Roberto o îmbrățișa, o pupa și o întreba dacă i-a fost dor de el.

În emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 15 martie 2023, de la Antena Stars, au existat și alte opinii în privința comportamentului lui Roberto. Gabriela Cristea și psihologul Eduard Puiu l-au sfătuit pe Roberto să nu-și reprime gesturile și sentimentele și să fie în continuare „pupăcios” dacă așa este firea lui.

„Nu te gândi ce zice X, ce zice Y. Dar, în același timp ghidează-te și după întâmplările și situațiile. Când unui om îi e rău, sau nu se simte bine, primul lucru pe care ți-l spune un medic este să-i lași aer, libertate să respire”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a întrebat-o pe Giulia despre starea de sănătate, după ce i s-a făcut rău în casa Mireasa

Gabriela Cristea a întrebat-o pe Giulia de ce s-a simțit atât de rău.

„Nu știu de unde am stările astea. Nu am prea mâncat, într-adevăr. Din cauza asta cred că am ajuns așa.

„Eu știu că cine a venit să te consulte te-a întrebat dacă n-ar trebui să faci și un test de sarcină”, a spus Gabriela Cristea care i-a precizat fetei că dacă dorește poate să facă un test de sarcină.

„Nu ar exista posibilitatea. Dacă e să îl fac, îl fac. Da (n.r. vrea să facă test de sarcină). Sunt sigură, dar îl fac așa… Șanse sunt 0 să fiu”, a spus Giulia.

Roberto a avut un moment de „mirare”: „Era mirat, probabil, de ce am acceptat să mi se facă un test”, a spus Giulia.

„Decât să planeze o suspiciune… mai bine îți iei din gând. Nu s-a simțit bine. Stare de vomă, mâncat puțin, durere de cap”, a spus prezentatoarea Mireasa: Capriciile Iubirii.

„Sunt simptome, dar șanse să fiu însărcinată cam 0”, a conchis Giulia, care a acceptat să facă, totuși, un test de sarcină.

