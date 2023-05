Mireasa, sezon 7. Motivul bizar pentru care Cătălina s-a supărat pe Maria. Iubita lui Vlad a avut o altă percepție în live

În timpul pregătirilor pentru emisia live Maria a întrebat-o pe Cătălina cum a decis să-și aranjeze părul: „Până la urmă cum îți faci părul? Ți-l prinzi așa?”

„Nu, până la urmă îl las desprins că și aa m-am enervat destul cu machiajul. Nu mai vreau să mă enervez și cu părul”,a răspuns Cătălina.

Ulterior, Cătălina s-a arătat deranjată de cocul pe care și-l făcuse Maria. Tânăra le-a povestit altor concurente: „Am nervi. Aseară zic că îmi fac coc, mi-a făcut Vlad un fel de coc să văd cum mi-ar sta și acum și-a făcut Maria și eu nu-mi mai fac să fim ca la casa de copii. În două luni de când e aici nu și-a făcut coc, acum și-a făcut când am zis eu că vreau să-mi fac. Am niște nervi de nu poți să-ți imaginezi. Zici că face anume. Îmi zvâcnesc nervii în mine. Am niște nervi extraordinari de mari”, a spus Cătălina.

Anemona, Sabrina și Irina au încercat să o liniștească pe Cătălina, spunându-i că nu e motiv de enervare, mai ales că în gale se întâmplă ca mai multe fete să-și facă bucle, sau o anume coafură.

Maria și Cătălina, discuție despre un coc

„I-am spus, dar mi-a răspuns că ai zis că nu-ți mai faci. Păi nu-mi mai fac eu! Îl rog pe Vlad în pauză. În fine! Nu mai contează! Dar am nervi și n-o să-mi treacă”

„Mă enervează că reacționezi așa. Eu îți spun că e un fleac!”, i-a spus Irina.

„Din toate zilele de când suntem în emisiunea asta nu și-a făcut niciodată! Cred că a făcut-o intenționat”, a spus Cătălina.

La baie, Cătălina și Maria au avut o discuție:

C: Toți nervii mi i-ai făcut azi, Maria

M: De ce?

C: Uite așa că m-am enervat pe tine!

M: Ce ai zis de dimineață? Că nu-ți prinzi părul în niciun coc!

C: Ba am zis că o să mi-l prind, dar nu o să mi-l prind singură!

M: Ce treabă are? Că oricum cocul tău e foarte diferit de ce mi-am făcut eu! Liniștește-te! Ești exagerată!

C: Nu am să mă liniștesc că m-am enervat!

În emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 11 mai 2023, Cătălina a recunoscut că a exagerat și că a avut o stare de nervozitate de dimineață.

„Mă simt foarte ciudat, pentru că am tendința de a exagera”, a spus iubit alui Vlad, la Antena Stars.

