Mireasa, sezon 8. Bogdana, prima apariție în online după un episod crunt din viața sa. Anunțul fostei concurente

La o lună de când Bogdana a șocat cu gestul său, tânăra a anunțat că se simte bine și că e recunoscătoare pentru tot sprijinul de care a avut parte. De asemenea, fosta concurentă Mireasa a anunțat că este într-o relație și că în curând își va prezenta iubitul în mediul online.

Bogdana s-a filmat zâmbitoare și a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa a avut o perioadă în care nu a mai postat nimic în mediul online, dorind să se deconecteze și să reflecteze la ceea ce s-a întâmplat în viața ei de-a lungul timpului.

„Îmi pare rău că am lipsit atât de mult din mediul online, dar am simțit nevoia să mă retrag puțin și să stau în liniște după incidentul petrecut luna trecută, așa că mi-am luat puțină pauză de la absolut tot, m-am deconectat de tot ce s-a întâmplat rău în trecut și acum vin cu energii bune, proaspete și vreau să reîncep să postez. Am primit foarte multe mesaje, nu am reușit încă să răspund la toate. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine. aA contat foarte mult fiecare mesaj și fiecare gând bun m-a ajutat foarte mult. Vreau să știți că sunt foarte bine acum. Mi-am revenit. N-o să mai repet greșeala făcută!”, a spus fosta concurentă.

Bogdana, mesaj optimist după un episod greu din viața sa: „Acum pot spune că am renăscut”

Bogdana a promis că nu va mai repeta niciodată greșeala pe care a făcut-o și le-a mulțumit tuturor pentru susținere.

Articolul continuă după reclamă

„Am luat o decizie greșită de a renunța la viață din cauza multor probleme care au apărut succesiv în viața mea, într-un timp foarte scurt... Am stat 3 zile spitalizată, dar am avut parte de niște oameni minunați la spital, m-au făcut bine și mi-au ridicat moralul. Acum pot spune că am renăscut. Au fost foarte multe persoane alături de mine. Prietenii, familia, iubitul meu și multe persoane la care nu mă așteptam. Am avut un moment de cădere, dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec peste. Sunt într-o relație și la momentul potrivit voi posta și împreună cu iubitul meu”, a mai spus Bogdana.