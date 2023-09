Mireasa sezonul 8, 5 septembrie 2023. Cine e Daria și care e povestea ei de viață

Daria de la Mireasa sezonul 8 și-a spus povestea de viață. Tânăra a recunoscut că a făcut videochat.

Daria este din Cluj Napoca, are 24 de ani. Se consideră o fire veselă, comunicativă și spune că îi place opulența, viața extravagantă. ”Cred că pământul se învârte în jurul meu și eu în jurul meu. (...) Privesc partea bună în orice”, a spus ea.

Cine e Daria de la Mireasa sezonul 8 și care e povestea ei de viață

Daria a povestit că este cântăreață, model și make-up artist. Face și Tiktok, care îi asigură traiul zilnic. ”Am fost model pe o platformă online, la videochat.”, a adăugat ea. Spune că s-a întâmplat în urmă cu cinci ani, când avea 19 ani.

”Bărbatul ideal pentru mine, raportându-ne la astpectul fizic, îmi place să fie înalt, să aibă mușchi, să aibă fața de păpușel, să se îmbrace bine. Îmi plac mai mult bărbații bad boy.”, a explicat fata.

Daria a spus că ar prefera totuși să aibă un caracter plăcut, mai degrabă decât să arate foarte bine. Visează să găsească un bărbat care să-i dea sentimentul că e acasă.

”Eu am vrut să ies în față, să fiu o voce mai puternică că nu încurajez asta. Probabil nu am avut pe nimeni să-mi spună că nu e bine. Am făcut-o pentru că eram mică și am vrut să am banii mei. Familia știa. A durat câteva luni. (...) Eu sunt foarte împăcată cu ideea. Eu am lucrat înainte, nu a fost primul job. A fost mai mult curiozitate. Nu regret nimic.”, a zis Daria.

”M-am desprins total, nu am legătură și nu o să am legătură cu așa ceva”, a mai adăugat fata. Liviu a afirmat că nu e deranjat de trecutul ei.

Doamna Lucica și-a spus și ea părerea. ”Este problema Dariei. Așa cum a spus, era un copil. Zic că întotdeauna lăsăm trecutul în spate. O luăm din momentul în care ne-am cunoscut și continuăm pe același drum. Soțul nu cred că ar fi de aceeași părere. Până la urmă s-ar adapta și el”, a declarat doamna Lucica.

