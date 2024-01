Mireasa sezon 9, 25 ianuarie 2024. Doamna Floarea a dat-o afară pe Maria în timp ce se stabilea lista de cumpărături

Fetele, mamele și băieții din sezonul 9 Mireasa au redactat primele liste de cumpărături. În casa fetelor a avut loc un moment care a uimit-o pe Maria.

În timp ce redactau lista de cumpărături, mamele și-au amintit că urmează ziua de naștere a Mariei. În acest context, doamnele au dorit să poarte o discuție despre tortul pe care vor să-l comande, iar doamna Floarea a dat-o afară pe fată.

Tinerei nu i-a venit să creadă și a fost foarte tristă, motiv pentru care doamna Floarea s-a văzut nevoită să-i explice că motivul pentru care i-a cerut să plece a fost, de fapt, dorința de a-i pregăti o surpriză.

Listă de cumpărături cu peripeții. Ce s-a întâmplat în casa fetelor de la Mireasa

„Cine e Maria să iasă afară de aici. Te rog frumos! Ieși afară și închizi ușa! Vrem să vorbim ceva despre tine și nu vrem să auzi”.

Fata a mers să le povestească fetelor ce i se întâmplase, dar doamna Floarea a mers după ea să o îmbrățișeze și să-i spună adevărul.

„Prințesa lui mamaia, de ce te-ai supărat pe mine? Am vrut să fie surpriză”, a spus doamna Floarea.

„Am crezut că nu mă suportați”, a spus Maria.

„M-a înțepat inima toată ziua când am văzut-o tristă”, a spus doamna Floarea.

„Am vrut să-i comandăm un tort. Am zis că dacă zâmbesc îi dau de bănuit”, a spus doamna Floarea în live.

„Eu nu am știut cum să reacționez. Prima dată am crezut că glumește. Cnd am văzut că insistă am ieșit afară”, a spus Maria în emisia live de Mireasa de pe 25 ianuarie 2024.

Despre lista de cumpărături, Simona Gherghe a spus că inițial fetele și mamele au cerut produse cu o valoare mai mică cu 2000 de lei decât bugetul lor.

