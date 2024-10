Mireasa, sezonul 10. Pentru ce fată a intrat în casă Cristian. Ce a putut să-i spună lui Raul, după ce s-a apropiat de Isabelle

Cristian, noul concurent din casa Mireasa sezonul 10, a scos la iveală numele fetei pentru care a intrat în emisiune. Mai mult, tânărul a avut și un mesaj pentru Raul, după ce a avut mai multe discuții cu Isabelle.

Cristian, noul concurent din casa Mireasa, a dat cărțile pe față vineri seară la Capriciile Iubirii. După ce s-a apropiat de Isabelle, tânărul nu s-a mai putut abține și a rostit numele fetei care îl atrage din punct de vedere fizic.

Băiatul a vrut să-i transmită și un mesaj lui Raul, care a avut o reacție de-a dreptul neobișnuită atunci când a văzut că Isabelle leagă o conexiune cu noul concurent. Tânărul le-a spus colegilor săi că își dorește ca fata să intre într-o relație cu Cristian.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Gabriela Cristea i-a cerut Ramonei să plece din platoul de la Capricii. De ce a răbufnit prezentatoarea TV

După ce au vizionat imaginile, Isabelle și Raul au avut parte de un schimb acid de replici în fața Gabrielei Cristea. Noul concurent și-a dorit să lămurească situația și să pună capăt conflictelor dintre cei doi.

Cine este fata pentru care Cristian a intrat în casa Mireasa sezonul 10

Fără pic de reținere, Cristian a susținut că Isabelle este fata de care se simte atras fizic, motiv pentru care a ținut să petreacă mai mult timp alături de ea. Vestea lui nu a surprins-o pe concurentă, care se pare că știa acest detaliu important.

„Am intrat în casa asta, iar din toate fetele mi-a plăcut, ca și aspect fizic, de Izabelle. Am vrut să o cunosc, am o părere foarte bună despre ea din ce am discutat, până în momentul de față. Am o părere bună și despre băieți, sunt de nota 10”, a dezvăluit tânărul.

Mai mult, Cristian i-a cerut lui Raul să lupte pentru Isabelle dacă simte că fata este sufletul său pereche.

Citește și: Mesajul postat de Andrada după eliminarea de la Mireasa. Ce a apărut pe contul ei

„Am să spun ceva. Apreciez ce mi-a zis Raul. Vreau să specific alt amănunt, am venit aici pentru a-mi găsi sufletul pereche, țin să-l sfătuiesc pe Raul, dacă este de părere că Isabelle este sufletul lui pereche, să nu țină cont de mine. Nu am venit aici să ne facem prieteni, dar în același timp îmi respect colegii”, a mai adăugat el, la Mireasa - Capriciile Iubirii.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa a întâmpinat o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.