Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Reuniune dintre Kevin și hoții care i-au spart casa de Crăciun. Cum arată actorii la 35 de ani de la lansarea Singur Acasă

Reuniune dintre Kevin și hoții care i-au spart casa de Crăciun. Cum arată actorii la 35 de ani de la lansarea Singur Acasă

O reuniune dintre Kevin și cei 2 hoți care i-au spart casa în seara de Crăciun a atras atenția fanilor Singur Acasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 14:40
Macaulay Culkin, Joe Pesci și Daniel Stern s-au reunit chiar înainte de Crăciun | Profimedia Images

Macaulay Culkin, Joe Pesci și Daniel Stern au fost surprinși în timp ce se bucurau de prăjituri la o cafenea din Dubai Mall.

Cei 3 sunt cunoscuți pentru seria Singur Acasă, care l-a propulsat pe Culkin în reflectoarele internaționale, scrie People.

Imaginile au fost publicate pe Instagram, unde au strans deja peste 300.000 de aprecieri.

Mulți fani și-au exprimat surprinderea legată de reuniune în comentarii, la peste 30 de ani de la lansarea primului film din serie.

Articolul continuă după reclamă

Reuniune dintre Kevin și hoții care i-au spart casa în seara de Crăciun

Imaginile cu cei 3 au fost publicate pe pagina de Instagram a cafenelei, cu mesajul: „Prietenii de Crăciun s-au oprit pe la noi pentru a se bucura de desertul de Crăciun limitat”.

Culkin, Pesci și Stern s-au bucurat de o prăjitură de Crăciun în formă de brad, cu o stea în vârf. Mulți fani au fost încântați de imagini și au recunoscut că vizionarea filmelor Singur Acasă a devenit o tradiție de Crăciun.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Primul Singur Acasă a fost lansat pe 16 noiembrie 1990 și a devenit rapid un film îndrăgit la nivel mondial. A fost pelicula care i-a adus faima internațională lui Culkin.

Regizat de Chris Columbus, filmul i-a adus lui Macaulay o nominalizare la Globul de Aur în 1991, la categoria Cel mai bun actor.

Citește și: Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă"

Singur Acasă a dat naștere unei francize de 6 filme. Primele 3 sunt singurele lansate în cinematografe și au generat împreună peste 866 de milioane de dolari la box office-ul mondial. De la lansarea filmului original, actorii s-au reunit pentru a sărbători aniversări importante.

Macaulay și-a reluat, de asemenea, rolul în diverse campanii, inclusiv reclama de sărbători „Home but Not Alone” din noiembrie 2025, realizată pentru a marca cea de-a 35-a aniversare a filmului.

Culkin avea doar 10 ani atunci când l-a interpretat pe Kevin, mezinul familiei McCallister. Visul lui Kevin de a rămâne singur acasă se transformă rapid într-un coșmar amuzant când 2 hoți neîndemânatici (interpretați de Pesci și Stern) încearcă să-i spargă casa.

Macaulay a jucat în continuarea din 1992, Home Alone 2: Lost in New York. A fost, de asemenea, protagonist în Richie Rich (1994), The Pagemaster (1994), Party Monster (2003) și Saved! (2004).

Ce s-a întâmplat actorii care i-au interpretat pe cei 2 hoți din Singur Acasă

În Singur Acasă, Pesci l-a interpretat pe Harry, rol pe care l-a reluat și în continuarea seriei. Actorul avea deja un renume la Hollywood înainte să joace acest rol, pe care l-a considerat unul ușor.

„A fost o schimbare plăcută de ritm să fac acest tip de comedie,” a declarat Pesci în 2022. „Dar filmele Singur Acasă erau un tip de comedie mai fizică, deci puțin mai solicitantă.”

Citește și: Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani

Actorul a fost o prezență constantă în filmele lui Martin Scorsese. A apărut alături de Robert De Niro în Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), Casino (1995) și The Irishman (2019), precum și în serialul Bupkis de pe Peacock, alături de Pete Davidson și Edie Falco. A mai jucat în Once Upon a Time in America (1984), JFK (1991), My Cousin Vinny (1992) și în mai multe filme din franciza Lethal Weapon.

În 1991, Pesci a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea gangsterului real Tommy DeVito în Goodfellas. De asemenea, a primit nominalizări pentru rolurile din Raging Bull și The Irishman.

Și Daniel Stern a vorbit despre impactul pe care l-a avut Singur Acasă asupra carierei sale.

„Îmi place filmul. E extraordinar. Cunosc scenariul pe dinafară,” a declarat Stern în decembrie 2024, deși actorul a recunoscut că nu a mai văzut filmul integral de la lansarea sa din 1990.

După ce a reluat rolul lui Marv în continuarea din 1992, Stern și-a continuat cariera cu serialul The Wonder Years pe durata celor 6 sezoane, între 1988 și 1993. A debutat ca regizor cu filmul Rookie of the Year (1993) și și-a împrumutat vocea serialului animat Dilbert.

Julia Roberts, de nerecunoscut la 58 de ani. Cum arată Frumușica fără machiaj... Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu a mai văzut Titanic până acum. Regula neobișnuită a actorului...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Observatornews.ro "Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie "Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie
Antena 3 Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea” Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu acuză rudele că au făcut „circ” ca să anuleze testamentul: „I-au distrus imaginea”
SpyNews Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
S-a aflat adevărul despre colierele cu sânge purtate de Angelina Jolie și Billy Bob Thornton. Fanii i-au acuzat că sunt vampiri
S-a aflat adevărul despre colierele cu sânge purtate de Angelina Jolie și Billy Bob Thornton. Fanii i-au acuzat...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Sandra Mutu rupe tăcerea după aproape 11 ani de relație cu Adrian Mutu! Ce spune despre căsnicia cu Briliantul
Sandra Mutu rupe tăcerea după aproape 11 ani de relație cu Adrian Mutu! Ce spune despre căsnicia cu Briliantul
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista împreună cu el
Jennifer Lopez, surprinsă alături de un bărbat misterios la un restaurant din Dubai. Cum a apărut artista... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură răsturnată cu ananas și cireșe confiate, delicioasă și cu aspect cuceritor
Prăjitură răsturnată cu ananas și cireșe confiate, delicioasă și cu aspect cuceritor HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 decembrie 2025. Berbecii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Cozonac spiralat cu umplutură de mac. Un cozonac cu umplutură generoasă și aspect frumos la secțiune
Cozonac spiralat cu umplutură de mac. Un cozonac cu umplutură generoasă și aspect frumos la secțiune HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Cremșnit duo cu vanilie și frișcă. Rețeta clasică, stratificată
Cremșnit duo cu vanilie și frișcă. Rețeta clasică, stratificată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x