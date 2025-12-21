Reuniune dintre Kevin și hoții care i-au spart casa de Crăciun. Cum arată actorii la 35 de ani de la lansarea Singur Acasă

O reuniune dintre Kevin și cei 2 hoți care i-au spart casa în seara de Crăciun a atras atenția fanilor Singur Acasă.

Macaulay Culkin, Joe Pesci și Daniel Stern s-au reunit chiar înainte de Crăciun | Profimedia Images

Macaulay Culkin, Joe Pesci și Daniel Stern au fost surprinși în timp ce se bucurau de prăjituri la o cafenea din Dubai Mall.

Cei 3 sunt cunoscuți pentru seria Singur Acasă, care l-a propulsat pe Culkin în reflectoarele internaționale, scrie People.

Imaginile au fost publicate pe Instagram, unde au strans deja peste 300.000 de aprecieri.

Mulți fani și-au exprimat surprinderea legată de reuniune în comentarii, la peste 30 de ani de la lansarea primului film din serie.

Reuniune dintre Kevin și hoții care i-au spart casa în seara de Crăciun

Imaginile cu cei 3 au fost publicate pe pagina de Instagram a cafenelei, cu mesajul: „Prietenii de Crăciun s-au oprit pe la noi pentru a se bucura de desertul de Crăciun limitat”.

Culkin, Pesci și Stern s-au bucurat de o prăjitură de Crăciun în formă de brad, cu o stea în vârf. Mulți fani au fost încântați de imagini și au recunoscut că vizionarea filmelor Singur Acasă a devenit o tradiție de Crăciun.

Primul Singur Acasă a fost lansat pe 16 noiembrie 1990 și a devenit rapid un film îndrăgit la nivel mondial. A fost pelicula care i-a adus faima internațională lui Culkin.

Regizat de Chris Columbus, filmul i-a adus lui Macaulay o nominalizare la Globul de Aur în 1991, la categoria Cel mai bun actor.

Singur Acasă a dat naștere unei francize de 6 filme. Primele 3 sunt singurele lansate în cinematografe și au generat împreună peste 866 de milioane de dolari la box office-ul mondial. De la lansarea filmului original, actorii s-au reunit pentru a sărbători aniversări importante.

Macaulay și-a reluat, de asemenea, rolul în diverse campanii, inclusiv reclama de sărbători „Home but Not Alone” din noiembrie 2025, realizată pentru a marca cea de-a 35-a aniversare a filmului.

Culkin avea doar 10 ani atunci când l-a interpretat pe Kevin, mezinul familiei McCallister. Visul lui Kevin de a rămâne singur acasă se transformă rapid într-un coșmar amuzant când 2 hoți neîndemânatici (interpretați de Pesci și Stern) încearcă să-i spargă casa.

Macaulay a jucat în continuarea din 1992, Home Alone 2: Lost in New York. A fost, de asemenea, protagonist în Richie Rich (1994), The Pagemaster (1994), Party Monster (2003) și Saved! (2004).

Ce s-a întâmplat actorii care i-au interpretat pe cei 2 hoți din Singur Acasă

În Singur Acasă, Pesci l-a interpretat pe Harry, rol pe care l-a reluat și în continuarea seriei. Actorul avea deja un renume la Hollywood înainte să joace acest rol, pe care l-a considerat unul ușor.

„A fost o schimbare plăcută de ritm să fac acest tip de comedie,” a declarat Pesci în 2022. „Dar filmele Singur Acasă erau un tip de comedie mai fizică, deci puțin mai solicitantă.”

Actorul a fost o prezență constantă în filmele lui Martin Scorsese. A apărut alături de Robert De Niro în Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), Casino (1995) și The Irishman (2019), precum și în serialul Bupkis de pe Peacock, alături de Pete Davidson și Edie Falco. A mai jucat în Once Upon a Time in America (1984), JFK (1991), My Cousin Vinny (1992) și în mai multe filme din franciza Lethal Weapon.

În 1991, Pesci a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea gangsterului real Tommy DeVito în Goodfellas. De asemenea, a primit nominalizări pentru rolurile din Raging Bull și The Irishman.

Și Daniel Stern a vorbit despre impactul pe care l-a avut Singur Acasă asupra carierei sale.

„Îmi place filmul. E extraordinar. Cunosc scenariul pe dinafară,” a declarat Stern în decembrie 2024, deși actorul a recunoscut că nu a mai văzut filmul integral de la lansarea sa din 1990.

După ce a reluat rolul lui Marv în continuarea din 1992, Stern și-a continuat cariera cu serialul The Wonder Years pe durata celor 6 sezoane, între 1988 și 1993. A debutat ca regizor cu filmul Rookie of the Year (1993) și și-a împrumutat vocea serialului animat Dilbert.