Simona Gherghe a făcut primii cozonaci din viața ei. Prezentatoarea Mireasa, mândră de realizarea ei: „Copiii sunt în extaz”

Simona Gherghe a bifat o realizare importantă pe anul 2025: primii cozonaci pregătiți de ea. Prezentatoarea Mireasa a precizat că nu este talentată la deserturi, motiv pentru care este foarte încântată că i-au ieșit cei doi cozonaci.

Simona Gherghe a spus de mai multe ori în emisiunea Mireasa că are o slăbiciune pentru cozonaci. De fiecare dată când se apropie sărbătorile sau Finala, în casa Mireasa miroase a turtă și cozonac, motiv pentru care prezentatoarea a mărturisit că adoră acest desert. Mai mult, Simona Gherghe și-a amintit la Mireasa și cum pe perioada sarcinii nu avea voie să mănânce cozonac și a nimerit într-un moment în care era înconjurată de cozonaci calzi, ceea ce a fost o reală tortură pentru ea în acel moment. La cei 48 de ani ai săi, Simona Gherghe a reușit să prepare cozonaci!

Simona Gherghe a bifat o realizare pe 2025, la scurt timp de la Finala Mireasa: „Sunt leșinată de mândrie”. Cum și-a surprins prezentatoarea fanii

Simona Gherghe a precizat că nu este tocmai pricepută în bucătărie în materie de prăjituri, motiv pentru care cei doi cozonaci pregătiți în casă au reprezentat o provocare.

Foarte fericită pentru că cei doi cozonaci au ieșit extrem de bine, Simona Gherghe a împărtățit cu fanii de pe rețelele sociale imagini din bucătătărie, precizând că în casa ei miroase a poveste de iarnă, iar Ana și Vlad sunt și ei foarte bucuroși.

Articolul continuă după reclamă

„Printre realizările lui 2025, las aici și faptul că azi am facut cozonac. EU, COZONAC!!!

Mie, care nu-mi ieșea nici măcar o amărâtă de brioșă, eu, regina rateurilor, în materie de dulciuri… Eu am făcut cozonac. Și a ieșit demențial. Sunt leșinată de mândrie și plăcere. Copiii sunt, și ei, în extaz. În casă miroase a poveste de iarnă…”, a transmis Simona Gherghe pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce se va bucura de sărbători, Simona Gherghe va reveni pe fotoliul de prezentatoare, pentru că sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii începe pe 12 ianuarie 2026. În Finala sezonului 12 Mireasa, Simona Gherghe a anunțat câștigătorii și data premierei sezonului 13.

Citește și: Finala sezonului 12 Mireasa. Simona Gherghe, apariție de poveste. Cum arată ținuta prezentatoarei

„Vă spuneam că a fost o luptă foarte strânsă. Telespectatorii au votat. Din păcate, avem un singur cuplu câștigător, dar o să vă spun, așa cum am mai făcut-o, că toți sunteți marii câștigători pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți să faci orice! (...) Doamnelor și domnilor, câștigătorii sezonului al 12-lea al emisiunii Mireasa, cu un procent de 42,34%, sunt Lavinia și Adin! Premiul de 40.000 de euro ajunge la ei! Felicitări, casă de piatră! Am ajuns la finalul sezonului și ne pregătim de sezonul 13 – Meciul iubirii! O să fie un an fabulos pentru că suntem sub imperiul Cupei Mondiale, știți că meciurile vor fi transmise la Antena 1. Noi tot cu iubirea ne ocupăm, așa cum ne știți! Vom fi în casele voastre, ca de obicei, de luni până vineri, de la ora 14.00, începând cu 12 ianuarie!”, a transmis Simona Gherghe în Finala de pe 19 decembrie 2025.