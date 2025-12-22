Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Simona Gherghe a făcut primii cozonaci din viața ei. Prezentatoarea Mireasa, mândră de realizarea ei: „Copiii sunt în extaz”

Simona Gherghe a făcut primii cozonaci din viața ei. Prezentatoarea Mireasa, mândră de realizarea ei: „Copiii sunt în extaz”

Simona Gherghe a bifat o realizare importantă pe anul 2025: primii cozonaci pregătiți de ea. Prezentatoarea Mireasa a precizat că nu este talentată la deserturi, motiv pentru care este foarte încântată că i-au ieșit cei doi cozonaci.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 17:35 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 18:07
Galerie
Simona Gherghe a bifat o realizare pe 2025, la scurt timp de la Finala Mireasa | Antena 1& Instagram

Simona Gherghe a spus de mai multe ori în emisiunea Mireasa că are o slăbiciune pentru cozonaci. De fiecare dată când se apropie sărbătorile sau Finala, în casa Mireasa miroase a turtă și cozonac, motiv pentru care prezentatoarea a mărturisit că adoră acest desert. Mai mult, Simona Gherghe și-a amintit la Mireasa și cum pe perioada sarcinii nu avea voie să mănânce cozonac și a nimerit într-un moment în care era înconjurată de cozonaci calzi, ceea ce a fost o reală tortură pentru ea în acel moment. La cei 48 de ani ai săi, Simona Gherghe a reușit să prepare cozonaci!

Simona Gherghe a bifat o realizare pe 2025, la scurt timp de la Finala Mireasa: „Sunt leșinată de mândrie”. Cum și-a surprins prezentatoarea fanii

Simona Gherghe a precizat că nu este tocmai pricepută în bucătărie în materie de prăjituri, motiv pentru care cei doi cozonaci pregătiți în casă au reprezentat o provocare.

Foarte fericită pentru că cei doi cozonaci au ieșit extrem de bine, Simona Gherghe a împărtățit cu fanii de pe rețelele sociale imagini din bucătătărie, precizând că în casa ei miroase a poveste de iarnă, iar Ana și Vlad sunt și ei foarte bucuroși.

Articolul continuă după reclamă

„Printre realizările lui 2025, las aici și faptul că azi am facut cozonac. EU, COZONAC!!!
Mie, care nu-mi ieșea nici măcar o amărâtă de brioșă, eu, regina rateurilor, în materie de dulciuri… Eu am făcut cozonac. Și a ieșit demențial. Sunt leșinată de mândrie și plăcere. Copiii sunt, și ei, în extaz. În casă miroase a poveste de iarnă…”, a transmis Simona Gherghe pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce se va bucura de sărbători, Simona Gherghe va reveni pe fotoliul de prezentatoare, pentru că sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii începe pe 12 ianuarie 2026. În Finala sezonului 12 Mireasa, Simona Gherghe a anunțat câștigătorii și data premierei sezonului 13.

Citește și: Finala sezonului 12 Mireasa. Simona Gherghe, apariție de poveste. Cum arată ținuta prezentatoarei

Colaj cu Simona GHerghe și cozonacii
+9
Mai multe fotografii

„Vă spuneam că a fost o luptă foarte strânsă. Telespectatorii au votat. Din păcate, avem un singur cuplu câștigător, dar o să vă spun, așa cum am mai făcut-o, că toți sunteți marii câștigători pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți să faci orice! (...) Doamnelor și domnilor, câștigătorii sezonului al 12-lea al emisiunii Mireasa, cu un procent de 42,34%, sunt Lavinia și Adin! Premiul de 40.000 de euro ajunge la ei! Felicitări, casă de piatră! Am ajuns la finalul sezonului și ne pregătim de sezonul 13 – Meciul iubirii! O să fie un an fabulos pentru că suntem sub imperiul Cupei Mondiale, știți că meciurile vor fi transmise la Antena 1. Noi tot cu iubirea ne ocupăm, așa cum ne știți! Vom fi în casele voastre, ca de obicei, de luni până vineri, de la ora 14.00, începând cu 12 ianuarie!”, a transmis Simona Gherghe în Finala de pe 19 decembrie 2025.

Ce au făcut câștigătorii sezonului 12 Mireasa la scurt timp de la Finală. Cum au sărbătorit Lavinia și Adin 2 luni de re...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Antena 3 Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Când începe sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data premierei
Când începe sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data premierei
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Finala sezonului 12 Mireasa. Cine sunt câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro. Ei sunt mirii sezonului
Finala sezonului 12 Mireasa. Cine sunt câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro. Ei sunt mirii...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x