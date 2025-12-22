Antena Căutare
Ce au făcut câștigătorii sezonului 12 Mireasa la scurt timp de la Finală. Cum au sărbătorit Lavinia și Adin 2 luni de relație

Adin și Lavinia, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au sărbătorit 2 luni de relație la scurt timp de la Finala în care au fost desemnați de public mirii sezonului.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 16:57 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 17:12
Adin și Lavinia au aniversat 2 luni de relație | Antena 1

După Finală, Adin și Lavinia au luat masa cu „nașii” lor, Sorin și Diana, apoi s-au îndreptat către Târgu Neamț, în orașul natal al fetei. Cei doi soți au sărbătorit și 2 luni de relație, prilej cu care tânărul i-a oferit un buchet mare de flori soției sale.

Adin și Lavinia, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au împlinit 2 luni de relație

Lavinia a publicat pe rețelele sociale momentul în care soțul intră în casă cu buchetul de flori: „Mulțumesc mult, soțul meu! Două lunițe!”, a scris Lavinia în dreptul imaginilor. Pentru că a fost un sezon atipic, cu relații construite în a doua jumătate a sezonului, nu au existat foarte multe aniversări, însă tinerii au ocazia să-și pregătească tot felul de surprize aniversare în afara casei.

Lavinia a publicat și un mesaj pe rețelele sociale, la scurt timp după ce ea și Adin au câștigat marele premiu.

„Indiferent de rezultat, premiul nostru era deja aici. Am intrat în această experiență cu emoții, fără așteptări, doar cu speranța că pot găsi ceva real.
Pe parcurs am învățat, am trăit intens și am simțit ce înseamnă să construiești pas cu pas. Pentru noi, premiul nu a fost doar finala sau trofeul. Premiul a fost liniștea, sprijinul vostru, oamenii care au crezut în noi și, mai ales, iubirea pe care am găsit-o.Vă mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături, ne-au susținut și au simțit povestea noastră. Suntem recunoscători pentru tot”, a scris Lavinia pe contul ei de Instagram.

Spre sfârșitul Finalei de pe 19 decembrie, Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 12 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va da un start important în viață.

Lavinia și Adin au câștigat sezonul 12 Mireasa

Simona Gherghe a anunțat clasamentul celor 3 cupluri care s-au luptat pentru marele premiu:

22,42% Florina și Alex;

35,24% Denisa și Cristian;

42, 34% Lavinia și Adin.

Astfel, mirii sezonului 11 sunt Lavinia și Adin.

„O să vă spun că, de fapt fiecare dintre voi sunteți marii câștigători, pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți face orice în viață! E foarte important ca lângă tine să ai partenerul potrivit”, a spus Simona Gherghe.

„Ne tremură mâinile. Suntem foarte emoționați. Au început de ieri dimineața emoțiile, când am fost la primărie, când am mers la primărie. Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat și nu în ultimul rând nașilor noștri: Sorin și Diana”, au spus marii câștigători ai sezonului 12 Mireasa: Lavinia și Adin.

