Oana Cârmaciu a atras atenția în mediul online după ce a recunoscut că nu îi cumpără cadou de Crăciun fiului ei!

De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei | Antena 1

Oana Cârmaciu este o actriță care le-a făcut serile mai frumoase telespectatorilor de la Antena 1 care urmăreau cu sufletul la gură fiecare episod nou din serialul „Sacrificiul”.

Ea a devenit mămică în 2020, moment în care nu doar viața ei s-a schimbat, ci și parcursul personajului său. Acum, la 5 ani distanță de la ultimele episoade difuzate pe micile ecrane, Oana continuă să fie activă atât în mediul online, cât și pe scenă, făcând parte dintr-o mulțime de proiecte de succes din țara noastră.

Actrița a rămas aproape de fanii ei prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde recent a vorbit și despre fiul ei, care se pare că nu primește cadou de Crăciun din partea mămicii sale.

Descoperă în rânduile de mai jos motivul pentru care Oana a luat această decizie!

De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei. Actrița din serialul Sacrificiul a recunoscut tot

Oana Cârmaciu a fost întotdeauna adepta unei vieți private, însă recent aceasta și-a deschis sufletul și a abordat subiecte delicate pe care nu foarte multe persoane le cunoșteau.

În timp ce era machiată, ea primea întrebări de la un expert în frumusețe care obișnuiește să livreze conținut pe TikTok sub forma unui podcast scurt.

Videoclipul viral nu doar că a scos la iveală „secrete” din viața actriței, ci a și atras atenția internauților datorită frumuseții sale și trăsăturilor deosebite.

Încă de la începutul filmării, Oana a dezvăluit că fiul ei nu primește cadou de Crăciun din partea sa, deoarece altcineva se ocupă de aceste surprize.

„Eu de Crăciun nu îi iau lui fiu-miu cadouri deloc pentru că îi aduce tot neamul pentru că este singurul copil din familie și toată lumea are o singură preocupare în viață: << Ce îi iau lui Filip de Crăciun? >>.

În podcast, ea a atins și alte discuții interesante despre viața ei personală, luându-i prin surprindere pe internauți.

Când a fost întrebată de ce a ales actoria și nu un alt drum așa cum au făcut-o surorile ei, Oana a răspuns foarte sincer:

„În niciun fel de exercițiu de imaginație vreodată în care să lucrez într-un birou în care să fac ceva cu o hârtie până la 12 și de la 12 la 17 pe partea cealaltă. Nu pot. Mi-au plăcut tot timpul spectacolele, filmele. Când eram mică și aveam spectacol la balet era o bucurie când ne îmbrăcam ne machiam (...). Îmi place să fiu și în public, îmi place să fiu și pe scenă”.

Ce pasiune a descoperit Oana Cârmaciu recent. Actrița și soțul ei au cheltuit peste 30 000 de euro pentru renovarea locuinței lor

În ultima perioadă, Oana Cârmaciu și soțul ei au trecut printr-un proces de renovare al casei, iar acest lucru a scos la iveală o pasiune la care aceasta nu s-ar fi gândit.

„Mi-am găsit o nouă pasiune, și anume, design-ul interior” a spus ea, urmând să mărturisească că în renovare au investit 32 000 de euro, reușind să mai economisească bani prin faptul că soțul ei, care, de asemenea, este actor, s-a implicat direct în acest proces.

„A costat 32 000 de euro. Nu am mai platit mâna de lucru. El nu știa nimic. El e actor!” a spus aceasta.

Iată clipul video mai jos:

