Mireasa sezonul 11. Adi a plâns, a țipat și a dat cu pumnul în ușă. Ce i-a declanșat criza de nervi: „Nimeni nu știe ce am făcut”

Adi a avut o criză de plâns și de nervi la petrecere. În emisia live de pe 5 mai 2025 au fost difuzate imagini cu băiatul, iar doamna Carla a plâns revăzându-și fiul în acea stare.

În timp ce Liliana se afla în jacuzzi alături de alți concurenți, a intrat și Adi și a spart din greșeală niște pahare. Pentru spartul paharelor, Adi a fost amendat. Mama lui Adi l-a anunțat că a luat amendă și i-a cerut să nu mai bea.

După ce a ieșit din jacuzzi, Adi a avut o criză de plâns, precizând că și-a dorit să-și arate partea lui bună în emisiune, însă consideră că de fiecare dată când e bun, e rănit.

Citește și: Mireasa sezonul 11. Edera a izbucnit în plâns în live. Ce s-a întâmplat în pauza publicitară între ea și Liviu

Adi a avut o criză de nervi la petrecerea din casa Mireasa

În timp ce plângea, Adi și-a amintit de un moment greu din trecutul lui, pe care nu și-l poate ierta.

„Eu când am venit aici am zis că vreau să fiu varianta mea bună. Eu mi-am luat-o tot timpul când am fost varianta mea bună! Vreau pe cineva în viața mea și de-asta am venit aici. Au fost 3 ani când am fost plecat și am greșit, nimeni nu știe ce am făcut, nici mama nu știe! Îmi este rușine de ceea ce am făcut! Îmi doresc să am pe cineva lângă mine cu care să-mi fac o familie. Nu pot să mă iert pentru ce am făcut! Doar Dumnezeu știe ce am făcut!”, a spus Adi printre lacrimi și țipete.

„Eu știu de lucrul ăla și nu e așa de gravă. Hai, lasă-mă, că mama are 20... Pe timpuri făceau femeile… El voia să pună punct, fata aia cred că și în ziua de azi îl iubește”, a spus doamna Carla, dând de înțeles că Adi i-a cerut fostei iubite să facă întrerupere de sarcină.

Doamna Carla a găsit-o pe Liliana responsabilă pentru situația fiului, însă Adi a spus că starea lui nu a fost cauzată de fată.

„Ai spus că ai făcut ceva foarte grav!”, i-a spus Simona Gherghe lui Adi în emisia live de Mireasa.

„E ceva ce pe mine mă doare sufletește”, a spus Adi, precizând că e vorba de ceea ce a spus mama sa.

„Poate că ce s-a întâmplat cu Liliana a fost picătura care a umplut paharul pentru că eu am mai avut încercări în ultimele luni cu încă 2 fete, la fel, mi-am pus sufletul pe tavă, m-am dedicat și am vrut să fie bine. Iar acum cu Liliana poate a fost picătura care a umplut paharul”, a spus Adi

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.