Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce cuplu crede Roxana Niciev că are cele mai puține șanse să reziste în afara emisiunii

Roxana Niciev, unul dintre specialiștii care vin la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a dezbate situațiile din casa Mireasa, a spus ce cuplu are cele mai slabe șanse să reziste afară din punctul ei de vedere. Roxana Niciev a argumentat de ce crede că Diana și Sorin au cele mai puține șanse să reziste împreună în afara casei Mireasa.

Ce cuplu crede Roxana Niciev că are cele mai puține șanse să reziste în afara casei Mireasa: „Ei amândoi au intenții bune, dar…”

„Diana și Sorin, sincer au cele mai puține șanse, din perspectiva mea. Am încercat să le spunem de mai multe ori și în casă. Ei amândoi sunt copii buni și au intenții bune, s-au plăcut, sunt atrași unul de celălalt, asta e clar, doar că e o dinamică standard: ea o tipă anxioasă, cu dorința de a fi văzută, apreciată, iar el e un tip evitant, adică are fricile astea de scandal, vrea să facă lucrurile cum le vrea el, când le vrea el, să nu i se spună ce să facă, și atunci se retrage când simte că e acaparat, și e o dinamică ce nu va funcționa. Asta am văzut până în ultima zi între ei, Au pus orgoliile, au pus prieteniile, au pus orice mai presus de a comunica și de relația dintre ei. El nu a fost învățat să se regleze emoțional. El se ferește de conflict, dar stârnește conflictul”, a spus Roxana Niciev.

