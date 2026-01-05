Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce cuplu crede Roxana Niciev că are cele mai puține șanse să reziste în afara emisiunii

Antena Căutare
Invitată în ultimul episod al sezonului 8 de Mireasa: Confesiuni, psihoterapeutul Roxana Niciev a analizat cuplurile din sezonul 12 Mireasa.

Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 11:52

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 10 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Eduard Puiu, Petra Dumitru și Roxana Niciev. Specialiștii pot fi văzuți la Mireasa: Capriciile Iubirii, analizând situații din casa Mireasa și oferind recomandări de psihologi și psihoterapeuți. Vezi AICI episodul integral!

Roxana Niciev, unul dintre specialiștii care vin la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a dezbate situațiile din casa Mireasa, a spus ce cuplu are cele mai slabe șanse să reziste afară din punctul ei de vedere. Roxana Niciev a argumentat de ce crede că Diana și Sorin au cele mai puține șanse să reziste împreună în afara casei Mireasa.

„Diana și Sorin, sincer au cele mai puține șanse, din perspectiva mea. Am încercat să le spunem de mai multe ori și în casă. Ei amândoi sunt copii buni și au intenții bune, s-au plăcut, sunt atrași unul de celălalt, asta e clar, doar că e o dinamică standard: ea o tipă anxioasă, cu dorința de a fi văzută, apreciată, iar el e un tip evitant, adică are fricile astea de scandal, vrea să facă lucrurile cum le vrea el, când le vrea el, să nu i se spună ce să facă, și atunci se retrage când simte că e acaparat, și e o dinamică ce nu va funcționa. Asta am văzut până în ultima zi între ei, Au pus orgoliile, au pus prieteniile, au pus orice mai presus de a comunica și de relația dintre ei. El nu a fost învățat să se regleze emoțional. El se ferește de conflict, dar stârnește conflictul”, a spus Roxana Niciev.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Comentarii

