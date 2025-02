Domnul Ion, tatăl Lilianei, se împotrivește relației dintre fiica lui și Robert.

Doamna Tatiana, mama fetei, e de acord cu soțul și consideră că Florin e potrivit pentru Liliana.

Mireasa sezonul 11. Tatăl Lilianei, vehement la adresa lui Robert. De ce nu îl vrea lângă fiica sa

”Tată, am intrat în direct ca să te scot din necazurile astea. Am văzut că toată lumea a dat în tine cu multe vorbe în emisiunea aceea. Noi suntem alături, te iubim eu cu mami și toți ceilalți care te susțin. Noi știm ce fată ești, cum te-am crescut și ce vrei de la viață. Ce te rog și din câte am văzut, nu te regăsești în situația cu Robert, sub nicio formă posibilă. Din spusele mamei lui Robert, a lăsat de dorit. A început să țipe la ea, să-i spună ce vrea de la viață. Dar dacă ai fi la Vaslui, ce ai face tu dacă ar țipa la tine și eu sunt aici. Ce ai face tu? Exclus”, a zis domnul Ion, tatăl Lilianei.

Întrebat ce nu îi place la Robert, acesta a răspuns: ”Nu că nu-mi place, nu am nimic cu băiatul, problema lui. Nu am nimic cu nimeni personal, dar nu se regăsește el... Nu e potrivit, așa îl văd eu, că nu e potrivit pentru ea. Și fizic. Deocamdată nu e momentul ei să facă pasul ăsta, să mai aștepte, cum a spus ea, să se mai regăsească.”

Domnul Ion a mai adăugat că Robert nu e potrivit pentru că nu o vede sigură pe Liliana în privința lui. Tatăl fetei nu l-a mai văzut cu ochi buni pe Robert de când acesta a zis că nu place nicio fată din emisiune, când sezonul 11 începuse.

Bărbatul se împotrivește relației dintre Liliana și Robert. El a mai spus că nu îi primește acasă dacă vor rămâne împreună. În schimb, domnul Ion îl place pe Florin.

