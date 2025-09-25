Mireasa sezonul 12. Adrenalinia a sunat și Diana a primit misiunea să elimine două perechi care jucau task-ul Cătușelor

Adrenalinia a sunat și mireasa săptămânii, Diana, a primit misiunea să elimine două perechi de la task-ul Cătușelor.

La momentul respectiv, în joc se aflau patru perechi: Gabriela- Virgil

Loredana- Kiprianos

Ionuț- Emily

Lavinia- Liviu.

Diana a cântărit lucrurile și a luat decizia să elimine Loredana- Kiprianos și Lavinia- Liviu, motivând că ei au avut mai multe ieșiri din casa Mireasa.

În timp ce Loredana și Kiprianos nu au părut afectați de decizia Dianei, Ștefania era supărată că nu mai are nicio șansă la premiu. Ea și Adin au fost eliminați după ce băiatul a încălcat regulamentul.

De cealaltă parte, Liviu era contrariat de afirmația Alexandrei, care a spus că acum se va face dreptate, făcând referire la faptul că Lavinia și Liviu i-au eliminat pe ea și Cristian.

Astfel, câștigătorii task-ului sunt Ionuț- Emily și Gabriela- Virgil. Ionuț a ales un date cu Loredana, Emily cu Alex, Gabriela cu Alexandru și Virgil cu Alexandra.

