Detaliul care i-a pus pe fani pe jar. Ce a ascuns Gwyneth Paltrow sub rochia de la Premiile Oscar 2026

Gwyneth Paltrow a surprins pe covorul roșu de la Premiile Oscar 2026 cu o rochie albă elegantă, dar care a ascuns un detaliu neașteptat. Află tot ce au observat fanii și cum a completat ținuta cu bijuterii spectaculoase.

Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 09:25 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 09:30
Ce a ascuns Gwyneth Paltrow sub rochia de la Premiile Oscar 2026 | Getty Images

Covorul roșu de la gala Premiilor Oscar 2026 a adunat, ca în fiecare an, unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood. Celebritățile s-au întrecut în apariții spectaculoase și ținute extravagante, iar fanele și criticii de modă au analizat fiecare detaliu. Printre aparițiile care au atras atenția s-a numărat și cea a actriței Gwyneth Paltrow.

Detaliul care i-a pus pe fani pe jar

Deși a ales o ținută aparent simplă și elegantă, vedeta a reușit să stârnească numeroase discuții pe internet. La prima vedere, rochia părea una clasică, însă fotografii au surprins un detaliu neașteptat atunci când actrița s-a întors lateral.

Vedeta, în vârstă de 53 de ani, a pășit pe covorul roșu într-o rochie albă fără bretele, realizată din mătase ivory. Ținuta a fost semnată de celebra casă de modă Giorgio Armani Privé și i-a pus în evidență silueta elegantă.

Ce a ascuns Gwyneth Paltrow sub rochia de la Premiile Oscar 2026

Din față, apariția actriței emana rafinament și sobrietate. Însă o întoarcere laterală a dezvăluit un detaliu surprinzător: o crăpătură dramatică în partea din spate a rochiei, care lăsa să se vadă pantaloni transparenți strălucitori, ascunși cu mare grijă în designul ținutei. Detaliul a creat confuzie în rândul fanilor, iar mulți au fost tentați să creadă că actrița ar fi renunțat la lenjeria intimă pentru seara cea mare.

Pentru a completa ținuta, Gwyneth Paltrow a ales bijuterii spectaculoase de la Tiffany & Co.. Vedeta a purtat un colier impresionant din platină și aur galben de 18 carate, care a atras imediat privirile fotografilor. Look-ul a fost completat cu cercei și inele din platină și diamante, unele dintre pietre depășind 4 și chiar 8 carate.

Gwyneth Paltrow s-a întors la Premiile Oscar după o absență de aproape un deceniu

Deși actrița nu a fost nominalizată la niciun premiu în acest an, ea a avut un rol important în cadrul ceremoniei și a urcat pe scenă pentru a prezenta unul dintre premiile serii. În același timp, filmul Marty Supreme, în care apare, a avut o prezență importantă la gala din acest an, fiind nominalizat la nu mai puțin de nouă categorii, inclusiv la premiul pentru Cel mai bun film.

Colegul său de platou, Timothée Chalamet, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor pentru interpretarea personajului Marty Reisman. De asemenea, regizorul Josh Safdie a primit nominalizări pentru regie, scenariu și montaj.

Apariția actriței a fost cu atât mai specială cu cât aceasta a revenit la gala Premiilor Oscar pentru prima dată după aproape un deceniu. Ultima dată când Gwyneth Paltrow a pășit pe covorul roșu al ceremoniei a fost în 2015, când a purtat o rochie roz, cu un singur umăr, semnată de Ralph & Russo.

La începutul acestui an, actrița a fost prezentă și la gala Screen Actors Guild Awards, unde a impresionat într-o rochie transparentă din dantelă creată de Givenchy. Ținuta a fost completată de o pereche de cercei vintage cu turcoaz, din anii 1930, care au adăugat un plus de eleganță apariției sale.

Pentru Gwyneth Paltrow, seara de la Premiile Oscar 2026 a fost nu doar o revenire pe covorul roșu, ci și o ocazie perfectă de a demonstra că stilul clasic poate ascunde, uneori, cele mai surprinzătoare detalii.

