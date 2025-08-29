În Gala de vineri, 29 august 2025, băieții de la Mireasa sezonul 12 au făcut nominalizări. Două fete au intrat în cursa de eliminare.

Concurenții de la Mireasa sezonul 12 au făcut nominalizări în Gala de vineri, 29 august 2025. Iată pe cine vor afară din competiția matrimonială de la Antena 1.

Mireasa sezonul 12. Băieții au făcut nominalizări! Iată ce fete intră în cursa de eliminare în Gala de vineri, 29 august 2025

În Gala de vineri, 29 august 2025, Simona Gherghe a deschis plicurile și a dezvăluit pe cine au numit băieții pentru eliminare. Aceștia au nominalizat fete, după ce, în urmă cu o săptămână, concurentele au decis cine intră în cursa de eliminare.

Ion - Gabriela

Sorin - Alexandra

Cristian - Gabriela

Alex - Alexandra

Liviu - Gabriela

Adin - Alexandra

Alexandru - Gabriela

Virgil - Alina

Dian - Gabriela

Ionuț - Gabriela.

Gabriela intră în cursa de eliminare alături de fata de pe ultimul loc: Alina. Poți vota pe cine vrei să elimini pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.