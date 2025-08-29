În joacă, Costina și Dian și-au mărturisit că sunt îndrăgostiți. Cei doi au făcut pasul următor și s-au sărutat.

Costina și Dian simt fluturași în stomac. Cei doi și-au mărturisit că sunt îndrăgostiți. Cum băiatul tânjea după un sărut, iată că a avut loc.

Mireasa sezonul 12. Costina și Dian s-au sărutat. Cei doi se consideră îndrăgostiți și formează un cuplu

”M-am îndrăgostit de tine și e prima dată când spun asta unei fete”, a zis Dian. ”E reciproc”, i-a răspuns instant Costina.

Cei doi erau singuri pe terasa băieților, iar el îi spunea că îi e frică să nu sufere, din nou, ca în fosta relație.

Costina l-a asigurat că nu e cazul și l-a încurajat să facă ce simte. Câteva momente mai târziu, tinerii s-au sărutat.

În emisia live din 29 august 2025, Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu. Costina și Dian au răspuns afirmativ!

