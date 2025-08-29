Tatăl lui Teo s-a stins din viață la 52 de ani, în urma unui accident pe câmp. Fostul concurent de la Mireasa sezonul 11 a distribuit o postare care explică ce i s-a întâmplat părintelui său.

Tragedie în viața lui Teo de la Mireasa, la doar câteva săptămâni de la finalul sezonului 11 Mireasa, când băiatul a revenit acasă. Nu este singura pierdere suferită de acesta în anul 2025, căci în timp ce era concurent, bunicul lui s-a dus la Ceruri.

Mireasa sezonul 11. Pierdere uriașă pentru Teo. Tatăl lui și-a pierdut viața în urma unui accident pe câmp

În timp ce se afla la câmp, îngrijind lucrările de irigație, tatăl lui Teo s-a stins din viață în urma unui accident. Bărbatul, care avea doar 52 de ani, a fost lovit în zona gâtului și a pieptului de manivela de punere în mișcare a tamburului de irigare.

Teo avea o relație specială cu ambii părinți, care i-au fost mereu alături în timpul emisiunii Mireasa. Aceștia s-au împotrivit relației cu Roxana, dar l-au susținut pe acesta în timpul cunoașterii cu Roberta și apoi în relația cu Liliana. De asemenea, mama și tatăl lui Teo au trimis, de nenumărate rânduri, produse și alimente de care au beneficiat toți concurenții.

„Părinții mei m-au susținut și mi-au insuflat dorința de a deveni polițist. Îmi place ordinea și disciplina. Am fost angajat într-un dispecerat timp de 2 ani și acum lucrez ca frizer în timpul liber. Principala sursă de venit este afacerea familiei, în agricultură. Mama mea, înainte să îl cunoască pe tata era penticostală, iar când s-au cunoscut, mama s-a mutat la ortodocși. Și mi-a insuflat și mie iubirea față de Dumnezeu.”, povestea Teo despre părinții lui.

Echipa Mireasa transmite familiei Olteanu condoleanțe și putere să depășească această tragedie.