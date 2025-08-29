Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa sezonul 11. Pierdere uriașă pentru Teo. Tatăl lui și-a pierdut viața în urma unui accident pe câmp

Mireasa sezonul 11. Pierdere uriașă pentru Teo. Tatăl lui și-a pierdut viața în urma unui accident pe câmp

Tatăl lui Teo s-a stins din viață la 52 de ani, în urma unui accident pe câmp. Fostul concurent de la Mireasa sezonul 11 a distribuit o postare care explică ce i s-a întâmplat părintelui său.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 11:04 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 11:32
Galerie
Tatăl lui Teo s-a stins din viață la 52 de ani, în urma unui accident pe câmp. Fostul concurent de la Mireasa sezonul 11 a distribuit o postare care explică ce i s-a întâmplat părintelui său. | Antena 1

Tragedie în viața lui Teo de la Mireasa, la doar câteva săptămâni de la finalul sezonului 11 Mireasa, când băiatul a revenit acasă. Nu este singura pierdere suferită de acesta în anul 2025, căci în timp ce era concurent, bunicul lui s-a dus la Ceruri.

Mireasa sezonul 11. Pierdere uriașă pentru Teo. Tatăl lui și-a pierdut viața în urma unui accident pe câmp

În timp ce se afla la câmp, îngrijind lucrările de irigație, tatăl lui Teo s-a stins din viață în urma unui accident. Bărbatul, care avea doar 52 de ani, a fost lovit în zona gâtului și a pieptului de manivela de punere în mișcare a tamburului de irigare.

Teo avea o relație specială cu ambii părinți, care i-au fost mereu alături în timpul emisiunii Mireasa. Aceștia s-au împotrivit relației cu Roxana, dar l-au susținut pe acesta în timpul cunoașterii cu Roberta și apoi în relația cu Liliana. De asemenea, mama și tatăl lui Teo au trimis, de nenumărate rânduri, produse și alimente de care au beneficiat toți concurenții.

Articolul continuă după reclamă

„Părinții mei m-au susținut și mi-au insuflat dorința de a deveni polițist. Îmi place ordinea și disciplina. Am fost angajat într-un dispecerat timp de 2 ani și acum lucrez ca frizer în timpul liber. Principala sursă de venit este afacerea familiei, în agricultură. Mama mea, înainte să îl cunoască pe tata era penticostală, iar când s-au cunoscut, mama s-a mutat la ortodocși. Și mi-a insuflat și mie iubirea față de Dumnezeu.”, povestea Teo despre părinții lui.

+3
Mai multe fotografii

Echipa Mireasa transmite familiei Olteanu condoleanțe și putere să depășească această tragedie.

Mireasa sezon 12. Deranjată că unul dintre băieți a râs de problema lui Adin, Adriana a izbucnit. Ce moment tulburător a... Chat-ul zilei la Mireasa, 29 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?"
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20
Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Vineri, 29.08.2025, 09:15 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00 Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Joi, 28.08.2025, 15:11
Mai multe
Citește și
Mireasa sezon 12. Deranjată că unul dintre băieți a râs de problema lui Adin, Adriana a izbucnit. Ce moment tulburător a povestit
Mireasa sezon 12. Deranjată că unul dintre băieți a râs de problema lui Adin, Adriana a izbucnit. Ce moment...
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Chat-ul zilei la Mireasa, 28 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show
Chat-ul zilei la Mireasa, 28 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x