Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa sezonul 12. Dezvăluiri surprinzătoare în live, despre mesaje în afara casei și șoapte fără lavaliere

Mireasa sezonul 12. Dezvăluiri surprinzătoare în live, despre mesaje în afara casei și șoapte fără lavaliere

Spiritele s-au încins în emisia live de pe 17 decembrie 2025. Cele două tabere au spus lucruri una despre cealaltă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 16:07 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 16:20

Liviu a dezvăluit că Emily i-a spus că a primit un mesaj de la sora lui Adin, prin care îi cerea susținere pentru fratele ei și Lavinia.

„Cred că toată casa a observat că Adin și Lavinia au un comportament diferit față de Diana și Sorin. Doamna Adriana, ați venit cu un comportament schimbat. Da, le vânează susținătorii… Pot să zic, Emily? A primit Emily un mesaj de la sora lui Adin și o ruga să vorbească cu susținătoarele ei să îl susțină pe Adin sau pe Lavinia într-o cursă de eliminare”, a spus Liviu.

„Mi-a scris și de pe profilul lui Adin și de pe profilul ei. Înainte de testul Afroditei”, a spus Emily.

„Dar nu ai vorbit cu mine, ai vorbit cu Daria”, a spus doamna Adriana.

„Pot să zic, Emily?”. Dezvăluiri surprinzătoare în live. Ce mesaj a primit logodnica lui Liviu în afara casei Mireasa. Denisa și Lavinia, schimb de acuzații: „Mi-a zis fără lavalieră”

Lavinia și Adin au evidențiat faptul că au fost prieteni cu Diana și Sorin de la începutul emisiunii. Lavinia a spus că și ea poate spune că Denisa și Cristian s-au apropiat de Emily și Liviu pentru susținători.

Cristian: Eu am fost apropiat de Liviu încă din Grecia!

Lavinia: Da, mai ales când Cristian s-a băgat cu Emily în cunoaștere.

Denisa: Lasă că și tu ziceai că te-ai îndrăgostit de Liviu. Uite că mie mi-a zis când nu avea lavaliera! Eram în dormitor, seara, și lăsase lavaliera și mi-a zis că s-a îndrăgostit de Liviu.

Lavinia: Nu am spus absolut nimic! Dacă eram îndrăgostită de Liviu mă întorceam la Adin? Mi se pare absurd. Și acum Denisa iar încearcă să dea în mine!

Diana: Vreau să specific și eu o chestie! În ziua în care s-a auzit în gală că e posibilitatea să intre Emily, când mă machia, Denisa a spus: Da, fiecare intră-iese când vrea el. Și în aceeași zi, Denisa s-a apropiat de mine și a zis: aici e o competiție, uite în jurul tău. Și de-asta mi s-a părut bizar când a zis Denisa că nu e deranjată de revenirea lui Emily.

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
Mai multe fotografii

Lavinia: Tu când ai fost întrebată la Capricii de ce plângi ai dat vina pe Diana, dar plângeai că nu o mai suportai pe doamna Nicoleta. Asta mi-ai zis!

Chat-ul zilei la Mireasa, 17 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Observatornews.ro TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Antena 3 Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Citește și
Mireasa, sezon 7. Hatice și Mihai s-au despărțit. Tânăra a anunțat separarea în direct la Capricii: „E un subiect mai delicat?”
Mireasa, sezon 7. Hatice și Mihai s-au despărțit. Tânăra a anunțat separarea în direct la Capricii: „E un...
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu Catine.ro
Miressa, sezon 12. Diana a ridicat mâna la finalul emisiei live, când Simona Gherghe închidea emisiunea. Ce a precizat fata
Miressa, sezon 12. Diana a ridicat mâna la finalul emisiei live, când Simona Gherghe închidea emisiunea. Ce a...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt încă mici...
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x