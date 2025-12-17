Mireasa sezonul 12. Dezvăluiri surprinzătoare în live, despre mesaje în afara casei și șoapte fără lavaliere

Spiritele s-au încins în emisia live de pe 17 decembrie 2025. Cele două tabere au spus lucruri una despre cealaltă.

Liviu a dezvăluit că Emily i-a spus că a primit un mesaj de la sora lui Adin, prin care îi cerea susținere pentru fratele ei și Lavinia.

„Cred că toată casa a observat că Adin și Lavinia au un comportament diferit față de Diana și Sorin. Doamna Adriana, ați venit cu un comportament schimbat. Da, le vânează susținătorii… Pot să zic, Emily? A primit Emily un mesaj de la sora lui Adin și o ruga să vorbească cu susținătoarele ei să îl susțină pe Adin sau pe Lavinia într-o cursă de eliminare”, a spus Liviu.

„Mi-a scris și de pe profilul lui Adin și de pe profilul ei. Înainte de testul Afroditei”, a spus Emily.

„Dar nu ai vorbit cu mine, ai vorbit cu Daria”, a spus doamna Adriana.

Lavinia și Adin au evidențiat faptul că au fost prieteni cu Diana și Sorin de la începutul emisiunii. Lavinia a spus că și ea poate spune că Denisa și Cristian s-au apropiat de Emily și Liviu pentru susținători.

Cristian: Eu am fost apropiat de Liviu încă din Grecia!

Lavinia: Da, mai ales când Cristian s-a băgat cu Emily în cunoaștere.

Denisa: Lasă că și tu ziceai că te-ai îndrăgostit de Liviu. Uite că mie mi-a zis când nu avea lavaliera! Eram în dormitor, seara, și lăsase lavaliera și mi-a zis că s-a îndrăgostit de Liviu.

Lavinia: Nu am spus absolut nimic! Dacă eram îndrăgostită de Liviu mă întorceam la Adin? Mi se pare absurd. Și acum Denisa iar încearcă să dea în mine!

Diana: Vreau să specific și eu o chestie! În ziua în care s-a auzit în gală că e posibilitatea să intre Emily, când mă machia, Denisa a spus: Da, fiecare intră-iese când vrea el. Și în aceeași zi, Denisa s-a apropiat de mine și a zis: aici e o competiție, uite în jurul tău. Și de-asta mi s-a părut bizar când a zis Denisa că nu e deranjată de revenirea lui Emily.

Lavinia: Tu când ai fost întrebată la Capricii de ce plângi ai dat vina pe Diana, dar plângeai că nu o mai suportai pe doamna Nicoleta. Asta mi-ai zis!