Lavinia de la Mireasa sezonul 12 este curtată de Raul, fost concurent. Acesta i-a trimis un mesaj.

Lavinia a primit cadouri de la un fost concurent de la Mireasa, dar și câteva rânduri. Raul i-a spus că ea și Adin nu se potrivesc.

Mireasa sezonul 12. Lavinia, curtată de un fost concurent. Ce mesaj i-a transmis și ce spune Adin

”Am primit ursuleț, papuci de la un admirator. Mi-a zis că eu și tu suntem la poluri opuse.”, i-a zis Lavinia lui Adin, când erau pe terasă.

Ea nu consideră că acesta are dreptate. Întrebată de Simona Gherghe, concurenta a afirmat că admiratorul este un fost concurent de la Mireasa.

”Un fost concurent din sezonul 10.”, a zis fata. Este vorba despre Raul, fiul doamnei Petronela. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.