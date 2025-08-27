Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa sezonul 12. Lavinia, curtată de un fost concurent. Ce mesaj i-a transmis și ce spune Adin

Mireasa sezonul 12. Lavinia, curtată de un fost concurent. Ce mesaj i-a transmis și ce spune Adin

Lavinia de la Mireasa sezonul 12 este curtată de Raul, fost concurent. Acesta i-a trimis un mesaj.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 15:53 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 16:17

Lavinia a primit cadouri de la un fost concurent de la Mireasa, dar și câteva rânduri. Raul i-a spus că ea și Adin nu se potrivesc.

Mireasa sezonul 12. Lavinia, curtată de un fost concurent. Ce mesaj i-a transmis și ce spune Adin

”Am primit ursuleț, papuci de la un admirator. Mi-a zis că eu și tu suntem la poluri opuse.”, i-a zis Lavinia lui Adin, când erau pe terasă.

Ea nu consideră că acesta are dreptate. Întrebată de Simona Gherghe, concurenta a afirmat că admiratorul este un fost concurent de la Mireasa.

”Un fost concurent din sezonul 10.”, a zis fata. Este vorba despre Raul, fiul doamnei Petronela. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+2
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa sezonul 12. Reacția lui Alexandru la lacrimile Saminei, provocate de lipsa lui de interes. Cum explică tânărul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Observatornews.ro ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu!
Insula iubirii Sezonul 9, 26 august 2025. Ella Vișan și Teo Costache, probleme în dormitor: Mi-e greu! Marti, 26.08.2025, 21:55
Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Super Neatza, 27 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Racii pot avea discuții tensionate în familie Miercuri, 27.08.2025, 08:26 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera Marti, 26.08.2025, 18:15 Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Bunica Virginia a izbucnit în lacrimi după divergențele avute cu Gabriela! Marti, 26.08.2025, 15:58
Mai multe
Citește și
Mireasa sezon 7. Roberto a devenit tătic. Imaginea emoționantă cu bebelușul său
Mireasa sezon 7. Roberto a devenit tătic. Imaginea emoționantă cu bebelușul său
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Prince Jackson și partenera Molly formează un cuplu de 8 ani Catine.ro
Mireasa sezonul 12. Mamele au certat-o pe Gabriela pentru că insistă să-l cucerească pe Sorin
Mireasa sezonul 12. Mamele au certat-o pe Gabriela pentru că insistă să-l cucerească pe Sorin
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile”
Ce salarii au profesorii din Elveția: „Aproape peste tot au crescut remunerațiile” Libertatea.ro
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”
Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut... Elle
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula Iubirii | FOTO
O recunoști? Sigur ai văzut-o recent pe micile ecrane, în ipostaze nu tocmai inocente! Face furori la Insula... Spynews.ro
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 august 2025. Peștii sunt fericiți și împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli
Profesorii titulari și-ar putea pierde posturile permanente din școli Jurnalul
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele
De ce relațiile karmice te consumă și cum ieși din ele Kudika
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul. Cum te ferești
Studiu alarmant: bureții de vase eliberează milioane de microplastice și pun în pericol sănătatea și mediul.... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă impresionează ideea de erou al neamului românesc”
Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă... Gandul
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost fotografiată pe un iaht
Selena Gomez a strălucit într-un costum de baie negru la petrecerea burlăcițelor din Cabo. Artista a fost... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x