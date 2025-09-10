Mireasa sezonul 12. Liviu, deranjat că Kiprianos i-a făcut reclamă negativă în față Ștefaniei. Ce au de împărțit cei doi

Kiprianos a purtat o discuție cu Ștefania care l-a deranjat pe Liviu. Băiatul i-a zis concurentei că e mult mai implicată în cunoașterea cu Liviu și că acesta nu pare atras de ea.

Liviu a fost deranjat și crede că tânărul Kiprianos încearcă să îl dea la o parte pentru a o cunoaște pe Ștefania.

Mireasa sezonul 12. Liviu, deranjat că Kiprianos i-a făcut reclamă negativă în față Ștefaniei

”Kiprianos încearcă cumva să își facă loc, dar nu mi se pare bărbătesc să dai cumva în persoana cealaltă, făcându-ți ție loc. Ar fi trebuit cumva să-ți prezinți calitățile, în principiu, și după să vii să spui că Liviu nu îți acordă atenție, Liviu nu cutare, Liviu nu cutare. Părerea mea”, a zis Liviu.

”După cum ai văzut pe material, nu am încercat să-mi fac loc, mi-am exprimat doar părerea. I-am spus Ștefaniei că nu zic asta pentru că am anumite intenții față de ea, pur și simplu i-am spus pentru că am văzut-o foarte supărată și mi s-a părut omenesc să fac asta.”, a răspuns Kiprianos.

Întrebat dacă ar fi încercat să o cucerească pe Ștefania, dacă era loc, concurentul a afirmat: ”Oarecum este loc acum, cred eu. Nu aș fi intrat pentru că nu știu ce vreau.”

Kiprianos a mai adăugat că același lucru a făcut și Liviu, când i-a spus că pretendentul ei e mai interesat de Diana decât de ea. ”Poți să-ți faci loc cu propoziția respectivă”.

