Cunoașterea dintre Liviu și Ștefania a ajuns în impas. La party, el a socializat cu Emily, iar Ștefania a fost foarte deranjată.

Liviu a catalogat drept exagerată reacția Ștefaniei, pe care o consideră o persoană posesivă.

Mireasa sezonul 12. Liviu vrea o pauză de la cunoașterea cu Ștefania: ”Nu vreau o persoană posesivă”

Liviu a fost deranjat de reacția Ștefaniei și consideră că e necesar să facă o pauză de la cunoaștere pentru a analiza situația dintre ei.

”Înseamnă un moment de reculegere, de gândit și apoi să luăm decizia corectă pentru fiecare dintre noi, fără a ne minți, fără a ne răni. Nu știu dacă sunt mai înclinat să dau înapoi sau în față”, a zis Liviu în emisia live de la Mireasa.

El i-a spus că după reacțiile arătate, l-a făcut să creadă că este o persoană posesivă. ”M-a speriat pentru că în trecut eu am fost cel care am fost posesiv. Nu mi-a plăcut deloc, nu vreau ca pe viitor să am o persoană posesivă, cum am fost eu. E cu atât mai grav cu cât nu suntem într-o relație. E cumva puțin prea mult pentru o cunoaștere”, a explicat concurentul de la Mireasa.

Ștefania: ”Pentru mine situația a fost diferită, toate lucrurile îl priveau pe el. Când am văzut imagine, mi s-a confirmat ce am primit”.

