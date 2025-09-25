Publicul a ales o fată și un băiat care să repete Task-ul Cătușelor. Tinerii vor fi încătușați pentru 12 ore.

O fată și un băiat vor repeta Task-ul Cătușelor, la dorința publicului. Descoperă cine a primit cele mai multe voturi la sondajul lansat miercuri, 24 septembrie 2025, în aplicația Antena 1.

Mireasa sezonul 12. O fată și un băiat vor repeta Task-ul Cătușelor, la dorința publicului. Cine a primit cele mai multe voturi

Doi concurenți primesc șansa să repete task-ul Cătușelor, iar premiul pus în joc e unul substanțial. Dacă duc task-ul până la capăt, tinerii aleși vor beneficia de un răsărit la mare.

Ei pot merge împreună sau fiecare poate alege un alt partener, astfel devine double date.

În urma sondajului, Liviu și Emily au primit cele mai multe voturi, astfel că vor sta legați 12 ore. Dacă reușesc să respecte regulamentul, ei vor beneficia de ieșirea la mare.

