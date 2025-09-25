Mireasa sezonul 12. O fată și un băiat vor repeta Task-ul Cătușelor, la dorința publicului. Cine a primit cele mai multe voturi

Antena Căutare
Publicul a ales o fată și un băiat care să repete Task-ul Cătușelor. Tinerii vor fi încătușați pentru 12 ore.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 15:30 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 16:43
O fată și un băiat vor repeta Task-ul Cătușelor, la dorința publicului. Descoperă cine a primit cele mai multe voturi la sondajul lansat miercuri, 24 septembrie 2025, în aplicația Antena 1.

Doi concurenți primesc șansa să repete task-ul Cătușelor, iar premiul pus în joc e unul substanțial. Dacă duc task-ul până la capăt, tinerii aleși vor beneficia de un răsărit la mare.
Ei pot merge împreună sau fiecare poate alege un alt partener, astfel devine double date.

În urma sondajului, Liviu și Emily au primit cele mai multe voturi, astfel că vor sta legați 12 ore. Dacă reușesc să respecte regulamentul, ei vor beneficia de ieșirea la mare.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Chat-ul zilei la Mireasa, 25 septembrie 2025.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa sezonul 12. Ce echipe au fost descalificate de la task-ul Cătușelor. Tinerii au aflat în direct
Mireasa sezonul 12. Ce echipe au fost descalificate de la task-ul Cătușelor. Tinerii au aflat în direct
