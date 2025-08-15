Alina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață. Concurenta a dezvăluit că are o fetiță în vârstă de 9 ani.

Alina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață. Concurenta a dezvăluit că are o fetiță în vârstă de 9 ani. | Antena 1

Alina nu și-a putut reține lacrimile când și-a urmărit cartea de vizită. Iată povestea ei de viață.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Alinei. E divorțată și are o fetiță în vârstă de 9 ani

Alina are 29 de ani și este zodia Scorpion. S-a născut în Roman, de unde a plecat la 16 ani. De la 18 ani a locuit în Germania.

Se consideră o femeie muncitoare. A făcut 2 ani de liceu în Roman, a continuat alți 2, studiind un profil de chimie. Și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă, mai are 3 frați. A fost luată de bunica, împreună cu un frate. A rămas acolo până la 14 ani, când bunica nu a mai putut să o întrețină.

Unchiul a susținut-o financiar să-și continue studiile. Cu toate acestea, în ultimul an de liceu a fost nevoită să muncească. Nu a luat BAC-ul, iar în această perioadă l-a cunoscut și pe fostul soț. Acesta fusese cununat și avea un băiat.

În urma căsniciei eșuate are o fetiță de 9 ani. O numește ”diamantul meu” și e crescută la bunicii paterni. Fostul soț a înșelat-o, moment în care voia să divorțeze. La insistențele părinților lui, i-a mai dat o șansă. Nu a mai durat mult și s-au despărțit.

La 6 luni de la divorț, s-au împăcat. A rămas însărcinată, dar a renunțat la sarcina, chiar dacă își dorea să devină din nou mamă. Ar fi vrut să crească singură copilul. Întrebată cât de des își vede fetița, Alina a zis: ”Cât de des pot”. De la o lună, micuța e în grija părinților fostului soț.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.