Mireasa, sezon 13. AdrenaLINIA a sunat și a convocat o confruntare cu premii. Concurenții au votat și au desemnat un câștigător

AdrenaLINIA a sunat în casa băieților, Dorian a răspuns în calitate de Mirele Săptămânii, și a fost rugat să-l dea la telefon pe Sebastian. 

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 15:56 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 16:52

Sebastian a fost invitat la o confruntare directă cu Paula și Roxana. A fost o confruntare specială, cu miză, pentru că ceilalți concurenți au privit argumentele în plasmă și au votat un câștigător. Câștigătorul confruntării a fost anunțat că va primi un premiu și anume 2 cartonașe care îi vor folosi în competiție.

Confruntare specială între Sebastian, Paula și Roxana în casa Mireasa

„Nu-mi trebuie o viață să-mi dau seama că o persoană nu e potrivită pentru mine. Am niște principii clare și am văzut că Paula nu se încadra”, i-a spus Sebastian Paulei la confruntare.

„Mă regăseam foarte mult în tine”, i-a spus apoi Roxanei, care i-a atras atenția că această cunoaștere a eșuat pentru că el a lăsat-o pe Paula să se implice.

„Noi am lăsat-o pe Paula. Tu luai de bun orice îți spunea ea. Niciodată nu am putut să te simt aproape. Tu îți dorești o perfecțiune care nu există”, a spus Sebastian în confruntarea cu Roxana.

Amalia a fost invitată și ea după ceva timp la confruntare și a avut un schimb de replici cu Roxana.

Sebastian a câștigat confruntarea în urma voturilor casei.

„M-am simțit atacată de cei 3. Eu ce am vorbit cu Sebastian am lămurit înainte de confruntare. Nu mai am nimic de zis”, a spus Roxana despre confruntare.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

