Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Costinei. Și-a pierdut primul iubit într-un accident, iar apoi și un copil

Costina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea în fața concurenților și telespectatorilor. Viața ei nu a fost deloc ușoară.

Viața Costinei a fost marcată de pierderi. Prima dată, tatăl a dispărut din viața ei, după divorțul părinților. Ulterior, a murit primul iubit, iar în urmă cu câțiva ani a pierdut și un copil.

Costina are 25 de ani, e zodia Berbec. S-a născut în Comănești, a terminat liceul de croitorie. Lucrează de la 16 ani, primul job a fost în orașul natal. Apoi a plecat în străinătate.

Fostul iubit a murit într-un accident rutier, are un tatuaj dedicat lui. Spune că nimic nu mai avea sens după ce l-a pierdut, dar a reușit să depășească drama.

Tatăl Costinei a lipsit din viața sa, nu i-a fost alături în cele mai grele momente. Are o soră mai mică, divorțul părinților a avut loc când ea era foarte mică. De la divorț, tatăl nu s-a mai implicat în creșterea lor. A sunat-o când a împlinit 18 ani.

Costina a avut două relații seriose, cu băiatul pe care l-a pierdut în accidentul rutier. Ultima s-a terminat în urmă cu 8 luni. Nu se mai înțelegeau, așa că au decis să meargă pe drumuri separate.

Fostul iubit a și înșelat-o, nu a putut trece nici peste acel moment, dincolo de certurile lor. Cel mai fericit moment din viața concurentei a fost când a aflat că este însărcinată. Cei mai trist a fost când a pierdut sarcina, la 3 luni. Medicii i-au spus că sarcina era oprită din evoluție de mai mult timp.

