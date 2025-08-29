În Gala de vineri, 29 august 2025, Alexandru și Ion au aflat ce a decis publicul în privința parcursului lor la Mireasa sezonul 12.

A fost o săptămână tensionată atât pentru Alexandru, cât și pentru Ion. Primul s-a temut că va fi eliminat, așa că a limitat interacțiunile cu Samina, care a fost rănită de lipsa lui de interes.

De cealaltă parte, Ion a fost dezamăgit că fetele nu îi acordă atenție, așa că nu își găsește locul la Mireasa.

Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Alexandru și Ion. Ce a decis publicul

În Gala de vineri, 29 august 2025, a ajuns la final cursa de eliminare în care s-au aflat Ion și Alexandru. Moderatoarea Simona Gherghe a anunțat rezultatul și ce se întâmplă cu cei doi concurenți.

Concurenții au așteptat cu nerăbdare să vadă ce au decis telespectatorii, astfel că Simona Gherghe a citit procentele.

”O să citesc mai întâi procentul: 26,58% și 73,42%. Primul concurent eliminat din acest sezon, pentru că a fost votat în proporție de 73,42% este Ion”, a spus moderatoarea.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.