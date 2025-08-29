În Gala de vineri, 29 august 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Nu a fost o săptămână ușoară pentru concurenții de la Mireasa, care se străduiesc să se adapteze la traiul la comun. Dacă în casa fetelor, Gabriela a fost pusă la colț de mame și concurente, pentru că a insistat la Sorin și nici nu ar întreține curățenia, în casa băieților conflictele au fost mai multe.

Băieții s-au certat din cauza cumpărăturilor și felul în care acestea sunt gestionate, dar s-au atacat și din cauza antipatiilor. Virgil și Cristian au făcut front comun în fața lui Adin și al lui Liviu, susținuți și de alți băieți.

Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 29 august 2025

În ediția Gală Mireasa din 29 august 2025, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

TOP 3 FETE

1. Diana

2. Ștefania

3. Alexandra

TOP 3 BĂIEȚI

1. Ionuț

2. Liviu

3. Cristian

MAMA SĂPTĂMÂNII este doamna Nicoleta. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

