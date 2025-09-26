În Gala de vineri, 26 septembrie 2025, Lavinia, Loredana și Samina au aflat ce a decis publicul în privința parcursului lor la Mireasa sezonul 12.

A fost o săptămână dificilă pentru cele trei fete aflate în cursa de eliminare. În timp ce Lavinia se află într-o relație, Loredana s-a apropiat de Ionuț, iar Samina dorește să continue în casa Mireasa.

Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Lavinia, Loredana și Samina. Ce a decis publicul

În Gala de vineri, 26 septembrie 2025, a ajuns la final cursa de eliminare în care s-au aflat Lavinia, Loredana și Samina. Moderatoarea Simona Gherghe a anunțat rezultatul și ce se întâmplă cu cele trei concurente.

Tinerele au așteptat cu nerăbdare să vadă ce au decis telespectatorii, astfel că Simona Gherghe a citit procentele.

55,78%, 18,18% și 26,04% sunt procentele cursei de eliminare încheiate azi, 26 septembrie 2025.

”Fata cu cel mai mic procent și rămâne în casă pentru că a fost votată cu cel mai mic procent, 18,18%, este Loredana. Fata care va părăsi astăzi emisiunea pentru că a fost votată în procent de 55,78% de telespectatori este Samina”, a anunțat Simona Gherghe.

