Mireasa, sezonul 13. Darius a anunțat ce face cu inelul de logodnă luat pentru Daniela! Vestea pe care toți o așteptau

Momentul ce i-a ținut pe concurenți cu sufletul la gură! Darius a anunțat ce va face cu inelul de logodnă pe care l-a cumpărat pentru Daniela, fosta sa iubită.

În ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu momentul în care concurenții care și-au dorit să își ceară iubitele în căsătorie au mers la un cunoscut magazin de bijuterii pentru a-și alege inelul de logodnă.

După difuzarea materialului, Darius a anunțat ce face cu inelul de logodnă pe care l-a luat pentru Deniela, fosta lui iubită.

Darius a anunțat ce face cu inelul de logodnă luat pentru Daniela! Vestea pe care toți o așteptau, în ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Fanii emisiunii Mireasa sezonul 13 au avut ocazia, în ediția din 25 iunie 2026, să urmărească un material despre momentul alegerii inelelor de logodnă.

Astfel, Alexandru, Sebastian, Alan și Darius au mers la un cunosut magazin de bijuterii și au avut ocazia să aleagă bijuteria perfectă pentru partenerele lor. Printre ei s-a numărat și Darius, care a ales pentru Daniela un inel de logodnă din aur galben, simplu, fără alte pietre.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniela și Mihai s-au sărutat și au anunțat că formează un cuplu! Ce reacție a avut Darius când a auzit vestea

Când a ales bijuteria, tânărul a ținut cont de preferințele iubitei sale, însă ghinionul a făcut ca exact în acea după-amiază, cei doi să se certe și nu a mai durat mult până ce a intervenit și despărțirea lor defenitivă.

În ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, concurentul a fost anunțat de echipa de producție că are șansa să ofere Danielei inelul, să îl ofere lui Mihai pentru Daniela sau să îl păstreze.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ce fapte ilegate a comis Darius în trecut! Detalii despre proces și trecutul tânărului. Ce s-a aflat

După ce a stat pe gânduri, Darius a spus: „Voi alege să păstrez inelul și să îl dau unei femei care mă iubește cu adevărat și mă respectă”.

„Ești conștient că viitoarea ta parteneră va vedea aceste imagini și nu știu cât de bine îi va veni să vadă că inelul era ales pentru Daniela, de fapt”, a zis Simona Gherghe.

„Da, o să iau partenerei alt inei și pe acesta îl păstrez”, a mai declarat tânărul.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.