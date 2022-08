Mireasa, sezonul 3. Ce a postat Marian pe rețelele de socializare, după ce a confirmar despărțirea de Andreea

Cei doi nu au mai suportat să primească zeci de mesaje și comentarii și să citească articole în care relația lor de iubire este pusă sub semnul întrebării și au ales să închidă zvonurile, confirmând că nu se mai înțeleg și au luat cea mai bună decizie, aceea de a se despărți.

Ce a apărut pe profilul lui Marian, după ce a anunțat că s-a despărțit de Andreea

Marian a fost cel care a avut curajul și a recunoscut prin intermediul rețelelor de socializare. La rândul său, Andreea a vorbit despre faptul că la mijloc nu ar fi vorba despre niciun fel de infidelitate, dar mai departe nu a dat și alte detalii.

La scurt timp după ce au anunțat că s-au despărțit, susținătorii i-au urmărit în continuare pe rețelele de socializare. De curând, Marian a postat o fotografie cu el în timp ce se află singur în mașină și poartă ochelari pe chip. În schimb, Andreea pare să nu mai fi postat nimic. Ba mai mult, ea nu a șters încă fotografiile în care apare cu Marian în timp ce se sărută.

În ultima perioadă au apărut tot felul de speculații în ceea ce privește căsnicia dintre Andreea și Marian. Fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa a dat de înțeles că nu mai formează un cuplu cu partenerul său, după ce și-a schimbat numele de familie pe rețelele sociale.

„Vă salut, prieteni. Sunt în Italia, într-o locație frumoasă unde urmează să am un eveniment. Fac acest video pentru că am primit foarte multe mesaje referitoare la relația mea cu Andreea. Vreau să confirm și să vă spun că da, este adevărat. Drumurile noastra, așa a fost să fie, merg pe căi diferite. Prea multe nu am de spus. Să dea Domnul să trecem peste această perioadă destul de dificilă, zic eu. Și, o să vedem ce va fi. Vă doresc tot binele din lume.”, a declarat Marian pe rețelele sociale.

„Voiam să clarific o treabă. Marian nu m-a înșelat. Oricum cu voi, cum o dai, nu o nimerești și nu-i bine, dar chiar e deranjantă treaba asta și vă rog frumos să îl lăsați în pace, nu-l mai terorizați cu mesaje că m-a înselat, pentru că nu m-a înșelat. E ok? V-am pupat”, a fost mesajul pe care l-a transmis Andreea pe Instagram, vizibil deranjată de cele spuse în mediul online.

În show-ul matrimonial, cei doi s-au făcut remarcați felului lor de a fi și publicul a avut mare încredere că dragostea dintre ei este autentică. Timpul a trecut, iar viața lor e zi cu zi, în afara emisiunii matrimoniale, s-a dovedit a fi la fel de pasională, ca în fața camerelor. De ceva timp, însă, au apărut suspiciuni în rândul fanilor bazate pe faptul că tânăra și partenerul său nu au mai apărut împreună pe rețelele de socializare.