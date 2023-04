Mireasa, sezonul 3. Maria Roman, apariție surprinzătoare cu burtica de graviduță. Cum s-a fotografiat tânăra

Astăzi o vedem pe Maria plină de încredere, total transformată și fizic și emoțional, strângând în brațe bărbatul alături de care și-a ales un destin comun. Fosta concurentă a show-ului matrimonial Mireasa se poate declara o femeie fericită, după ce a trecut printr-un divorț și o relație care nu a fost așa cum și-a imaginat, tânăra și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat care a cerut-o de soție. Cei doi merg acum pe același drum în viață.

Cum s-a fotografiat Maria Roman. Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 3, așteaptă să vină pe lume primul ei băiețel

Maria Roman s-a fotografiat de curând singurică, detaliu care a atras atenția susținătorilor ei. Fosta concurentă de la Mireasa trăiește în prezent o frumoasă poveste de iubire alături de cel care a cerut-o de soție, iar susținătorii își doresc să îi vadă împreună tot mai des. Cu toate acestea, Maria Roman se rezumă de cele mai multe ori la fotografii cu ea.

Acesta și-a ținut o vreme relația departe de ochii curioșilor, însă până când totul a devenit clar pentru ea. Relația cu actualul ei partener este diferită de tot ce a trăit până în prezent și se bucură să de cea mai frumoasă perioadă din viața sa fiind însărcinată. Tânăra și iubitul ei vor avea un băiețel.

Ce spunea în trecut Maria Roman despre posibilitatea de a se recăsători, după divorțul de Liviu Olteanu

Anul trecut, Maria Roman a fost întrebată în repetate rânduri despre posibilitatea de a se recăsători și despre cum se raportează după despărțirea prin care a trecut la un nou legământ: “Bună, bună! Așa cum am promis o să vă răspund la întrebări sunt foarte multe întrebări legate de relația mea, așa că o să răspund! Legat de căsătorie, dacă vreau să mă căsătoresc… Este un subiect mai sensibil și nu pot să mă gândesc la acest lucru momentan. Trebuie să treacă timp, însă important e că ne înțelegem foarte bine, adică până acum nu am avut nicio relație în care să mă înțeleg atât de bine cu omul de lângă mine. Surprinzător! Iar cu căsătoria lăsăm timpul să treacă. Nu mă grăbesc. Vă pup!”, a spus Maria pe Instagram în anul 2022.

După cum putem vedea, lucrurile fix așa s-au întâmplat. S-a recăsătorit după o perioadă care a confirmat legătura puternică între ea și partenerul ei. Maria a acceptat cererea în căsătorie și așteaptă să vină pe lume primul său copil.

Tânăra îl știe pe tatăl copilului ei de mulți ani: “Nu mai știu nici eu cum ne-am întâlnit. Au trecut câțiva ani de atunci, cinci, șase ani, dacă nu mă înșel. Noi am fost prieteni, el fiind prieten cu fratele meu, deci ne cunoșteam de ceva timp, însă niciodată nu am avut genul de comunicare mai diferită sau să vorbim la telefon etc. Cert este că după sărbătorile Pascale s-a întâmplat ceva sau ne-am privit cu alți ochi, am putea spune și de atunci oarecum formăm un cuplu oficial”, a spus Maria Roman tot în acea perioadă.

Maria Roman și Liviu Olteanu, câștigătorii sezonului 3 al competiției Mireasa, au depus actele de divorţ pe 18 noiembrie 2021. Cei doi s-au despărțit și au avut o relație tumultoasă, spune Maria.

