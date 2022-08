Mireasa Sezonul 6, 31 august 2022. Ana a avut un blind date cu George. De ce a decis concurenta să pună punct întâlnirii

Ana și George au avut parte de un blind date plin de surprize! Cei doi au început timid o discuție, însă lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată atunci când tânărul a aflat mai multe detalii despre viața concurentei.

Tânăra a vorbit deschis despre fostele sale relații, locul din care provine, pasiunile sale și meseria pe care o are. Nici George nu a scăpat de întrebările Anei, care și-a dorit să afle de unde este, cu ce se ocupă și ce vârstă are.

Ana a luat o decizie radicală la blind date-ul cu George

Deși părea că cei doi se simt bine la blind date, situația a început să devină tensionată atunci când tânăra a dezvăluit că a fost căsătorită și are un copil de șase ani. De-a lungul întâlnirii pe nevăzute, George a declarat că acest lucru ar reprezenta un impediment în relația lor.

„Până să intre în detalii mai exact, am simti-o că este o fată ok, liniștită, deschisă, dornică să își găsească pe cineva. (...) În momentul în care am aflat că a fost căsătorită și că are un copil, sincer am simțit o ruptură, brusc am simțit că nu este pentru mine. Sper ca ea să nu se fi simțit nașpa. Pot trece peste faptul că o femeia a fost căsătorită, dar peste faptul că are copil nu aș putea trece”, i-a spus George concurentei.

În urma dezvăluirilor făcute de tânăra, Ana s-a simțit nevoită să pună punct cunoașterii și discuției cu George.

„Nu am fost orgolioasă, ci am pus punct pentru că nu își avea rostul discuția și să ne cunoaștem în continuare. Această întâlnire mi-a dat mai multă încredere în mine, sper să am în continuare tăria și speranța de a merge mai departe.

Ana și George, cel mai scurt blind date din sezonul 6 Mireasa

În platoul emisiunii de miercuri, 31 august 2022, din Mireasa sezonul 6, Simona Gherghe a dezvăluit că blind date-ul dintre Ana și George a fost unul foarte scurt, chiar cel mai scurt din acest sezon.

De altfel, cei doi concurenți au avut ocazia de a se vedea în ediția de astăzi, dar și de a-și spune primele impresii despre întâlnirea pe nevăzute pe care au avut-o. Tânărul a susținut că se aștepta ca blind date-ul dintre ei să continue, chiar dacă a spus că nu și-ar dori lângă el o femeie cu copil.