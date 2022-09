Mireasa sezonul 6. Adina a izbucnit în lacrimi la Mireasa - Capriciile Iubirii: „Nu mă așteptam”. Ce s-a întâmplat în platou

Mai mulți concurenți din casa Mireasa au trecut pragul platoului Mireasa - Capriciile Iubirii vineri seară, printre aceștia se numără și Adina. Tânăra și-a făcut apariția în emisiune cu zâmbetul pe buze, însă lucrurile s-au schimbat radicală când Gabriela Cristea a deschis subiectul eliminărilor din gală.

Concurenta a vorbit cu vocea tremurândă și cu lacrimi pe față despre eliminarea Denisei din competiție. În urmă cu câteva ore de prezența lor în cadrul show-ului Mireasa - Capriciile Iubirii, Simona Gherghe anunțase faptul Giorgio și Denisa trebuie să părăsească competiția.

„Grele sunt despărțirile. Adina, de ce plângi?”, a întrebat-o Gabriela Cristea pe concurentă.

„Nu mă așteptam să plece ea. O simțeam ca pe un sprijin, sinceră. Nu îmi place să fiu înconjurată de oameni falși.”, i-a răspuns tânăra.

Ce a spus Denisa, după ce a văzut-o pe Adina plângând la Mireasa - Capriciile Iubirii

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că între Adina și Denisa s-a legat o frumoasă relație de prietenie. Cele două și-au petrecut mult timp împreună în casa Mireasa, lucru care le-a apropiat tot mai mult.

De altfel, Denisa nu a putut să nu reacționeze la faptul că Adina a început să plângă în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii. Aceasta a dezvăluit că ar fi fost în aceeași dacă Adina ar fi părăsit show-ul matrimonial.

„Eu i-am spus ei că este un caracter puternic. Sigur o să reziste mai mult fără mine decât rezistam eu fără ea.”, a spus Denisa.

Concurenta a încercat cu greu să își stăpânească lacrimile, însă nu a putut. Gabriela Cristea a rămas surprinsă de momentul în care Denisa a început să plângă: „La ea chiar nu mă așteptam.”

„Nu sunt un caracter puternic, dar consider că emisiunea asta mi-a dat mai multă putere, în special faptul că am cunoscut-o pe Adina. Ea chiar este un caracter puternic, deși mai are momentele ei. Am avut multe de învățat de la ea și mi-a fost un mare sprijin.”, a mai adăugat Denisa.

„Nu îmi place să vă văd așa, eu știu că despărțirea din casa Mireasa este grea pentru că v-ați unit acolo. Vreți să vă spun ceva? Mie mi se pare că sunteți fabuloși toți cei care veniți la un astfel de concurs. E foarte greu și vă felicit!”, a completat Gabriela Cristea.

Întrebată despre ce a însemnat experiența din show-ul matrimonial pentru ea, Denisa a avut un răspuns direct: „Cred că am învățat mult, nici n-am cuvinte să explic chestia asta. Am trăit o multitudine de experiențe în casa Mireasa încât nu aș putea spune ce a însemnat. Am cunoscut mulți oameni, am stat cu ei în casă, am acceptat diferite caractere, am văzut ce persoane sunt lângă mine la greu pentru că mi-a fost greu cu acomodarea. (...) Am învățat câte ceva de la fiecare.”