Mireasa, sezonul 6. Ce a publicat Cosmin în mediul online, la scurt timp de la divorțul de Miruna. Mesajul neașteptat

Cosmin și Miruna, câștigătorii sezonului 6 Mireasa, au divorțat în mod oficial. Tânăra a anunțat în urmă cu puțin timp în mediul online faptul că divorțul dintre ea și fostul său soț s-a pronunțat, chiar dacă sunt separați de o perioadă lungă.

„Domnișoara Gheorghe a revenit de azi”, a fost mesajul transmis de fosta concurentă a show-ului matrimonial.

Citește și: Miruna a răbufnit pe internet, după ce a fost din nou întrebată despre Cosmin și actuala lui iubită. Ce a putut spune

Tânărul nu a rămas indiferent situației în care se află, motiv pentru care a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale, după anunțul fostei sale soții. Postarea acestuia i-a luat pe susținători prin surprindere.

Ce a publicat Cosmin pe contul de Instagram, la puțin timp de la divorțul de Miruna

Fostul concurent al sezonului 6 Mireasa este destul de activ în mediul online, unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața lui. Pentru că preferă să împătășească cu urmăritorii de pe Instagram toate noutățile, acesta nu s-a ascuns că are o nouă parteneră.

De asemenea, după pronunțarea divorțului dintre el și Miruna, Cosmin a simțit nevoia să publice pe rețelele sociale un mesaj complet neașteptat. Acesta s-a decis să distribuie un citat dintr-o carte.

Citește și: Mireasa, sezonul 6. Ce mesaj a transmis Miruna după ce susținătorii au aflat cine e Luță. Tânăra a revenit pe Instagram

„- Cum știi că este o căruță goală dacă nu o putem vedea încă?

Atunci tata mi-a răspuns:

- Este foarte ușor să îți dai seama de o căruță goală, din cauza zgomotului. Cu cât este mai goală căruța, cu atât este mai mare zgomotul pe care îl face!

Am devenit adult și, până azi, atunci când văd o persoană vorbind prea mult, întrerupând conversația tuturor, fiind inoportun și îngâmfat pentru ceea ce are (și în mod sigur nu are nimic), simțându-se preaputernic și reducând valoarea oamenilor, am impresia că îl aud pe tata zicând: „Cu cât este mai goală căruța, cu atât este mai puternic zgomotul pe care îl face!”, a fost mesajul publicat de Cosmin.

Miruna și Cosmin s-au despărțit la nici o lună de la Finala seoznului 6 Mireasa

Miruna și Cosmin au anunțat pe rețelele sociale că nu mai formează un cuplu, la nici o lună de la Finala sezonului 6 Mireasa.

”Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr.

Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi. De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine.

Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit... E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc... Cosmin este și va rămâne omul meu bun...”, a scris Miruna pe Instagram.