Mireasa, sezonul 6. Unde au plecat Miruna și Cosmin, după Finala sezonului 6 Mireasa. Cei doi au luat-o și pe doamna Adriana

La scurt timp de la Marea Finală a sezonului 6 Mireasa, Cosmin și Miruna au oferit vești despre relația lor, dar și despre planurile de viitor pe care le au împreună. Mai mult decât atât, tinerii au povestit prin intermediul unui live ce vor face cu banii.

Câștigătorii sezonului 6 al show-ului matrimonial sunt destul de activi în mediul online. Aceștia își țin la curent susținătorii cu cele mai importante evenimente din viața lor. În urmă cu puțin timp, ce doi își anunțau prietenii virtuali că se află la un hotel deoarece își doresc câteva momente de intimitate.

Miruna și Cosmin din sezonul 6 Mireasa au plecat la Focșani alături de doamna Adriana

De curând, Miruna a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare în care apare alături de Cosmin și doamna Adriana. De altfel, se pare că cei trei au plecat împreună spre Focșani.

Citește și: Mireasa, sezonul 6. Ce surpriză au primit Miruna și Cosmin din partea părinților tinerei. Aceștia nu au fost prezenți la nunta lor

„Familia super vine la Focșani”, a scris tânăra în dreptul imaginii de pe Instagram.

Mai mult decât atât, Miruna a publicat prin intermediul unui InsaStory și o imagine în care apare alături de bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu o săptămână. Un lucru este evident, cei doi radiază de fericire de când au spus ”DA” în fața ofițerului stării civile.

„Focșani, venim!”, a mai scris Miruna în dreptul pozei cu sufletul său pereche.

Ce vor să facă Miruna și Cosmin cu premiul în valoare de 40.000 de euro

În cadrul live-ului pe care l-au realizat cu puțin timp în urmă, Cosmin și Miruna au povestit că își doresc să cumpere o garsonieră de premiul în valoare de 40.000 de euro. Mai mult decât atât, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre care au încântat privirile internauților.

Citește și: Finala Mireasa sezon 6. Doamna Adriana i-a despărțit pe Miruna și Cosmin pentru a dansa cu fiul ei. Reacția fetei

„Suntem foarte bine. Am fost la părinții mei, am fost la familia lui Cosmin. Încă nu realizăm că nu mai suntem în casa Mireasa. Cu banii ne-am gândit ce vrem să facem, o să ne luăm o garsonieră pentru început. Acum suntem la un hotel, vom rămâne o săptămână la ai mei, apoi o să mergem la munte. Între timp trebuie să ne căutăm chirie în București până vom reuși să cumpărăm ceva. (...) Mă înțeleg foarte bine cu cumnata mea, am ieșit la o cafea cu ea”, au mărturisit cei doi pe Instagram.